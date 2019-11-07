NBA／向傳奇致敬 聖城訂11月9日為帕克日

2019-11-07 14:42 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ／即時報導



聖安東尼奧市長尼恩伯格宣布，美國時間9日將訂為「帕克日」，向這位傳奇球星致敬。 歐新社 分享 facebook

法國「小跑車」帕克（Tony Parker）上個球季結束後宣告退役，馬刺隊就表示會為他舉行球衣退休儀式，將在台灣時間12日對戰灰熊隊的比賽後舉行；而聖安東尼奧市長尼恩伯格（Ron Nirenberg ）宣布，美國時間9日將訂為「帕克日」，向這位傳奇球星致敬。

帕克是在2001年投入NBA選秀，在首輪第28順位被馬刺選中，展開他在馬刺長達17年的時光，上個賽季他揮別馬刺，轉披黃蜂隊球衣，賽季結束後他也宣布高掛球鞋，18年球季劃下句點。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

儘管生涯最後一支效力的球隊為黃蜂，但老東家馬刺球團仍決定，將在11月的主場賽事中為帕克舉行9號球衣退休儀式，成為隊史第10位獲得球衣退休榮耀的球員。

球衣退休儀式已確定將在12日主場對戰灰熊的賽後舉行，帕克的9號球衣將追隨兩名老戰友，鄧肯（Tim Duncan）的21號與吉諾布里（Manu Ginobili）的20號球衣一同被高掛在馬刺主場上空。

而為了向這位傳奇球星致敬，聖安東尼奧市長尼恩伯格今天宣布，將把美國時間11月9日訂為「帕克日（Tony Parker Day）」。

尼恩伯格在推特上寫道，「明天我將在會議上宣布2019年11月9日為帕克日，馬刺將在周一（美國當地時間）退休9號球衣。帕克，感謝你成為馬刺重要的一員，奉獻了17個賽季的精彩比賽，我們懷念你在場上的精彩表現。」