NBA／哈登36分飆退勇士青年軍 羅素下戰可望歸隊

2019-11-07 11:20 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ／即時報導



原先被喻為是西區雙強對決的金州勇士出戰休士頓火箭，在勇士近來傷病問題持續延燒的情況下卻變成一面倒的賽事，火箭今天在雙衛哈登（James Harden）與衛斯特布魯克（Russell Westbrook）聯手進帳54分19助攻領軍下，靠著多點開花的火力，以129：112輕取勇士。

勇士近來飽受傷病所苦，先是主控柯瑞（Stephen Curry）左手掌骨折將休養至少三個月，前鋒格林（Draymond Green）與本賽季才加入的羅素（DAngelo Russell）也因為不同的傷病問題持續缺陣，讓球隊只能排出平均年紀不到25歲、資歷不到三年的先發陣容，近兩戰表現最亮眼的則為今年二輪新秀帕斯柯爾（Eric Paschall）。

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反觀火箭今年在補進衛斯特布魯克後團隊戰力與星度再提升一個檔次，儘管開季後因為磨合不如預期導致球隊表現跌跌撞撞，但今天碰上勇士青年軍火箭仍是打得輕鬆寫意，先發五虎得分皆來到雙位數，其中哈登僅上場35分鐘就拿下36分13助攻，而剛輪休歸隊的衛斯特布魯克也有18分8籃板6助攻的全能數據。

除了雙衛外，火箭中鋒卡佩拉（Clint Capela）與前鋒塔克（PJ Tucker）也都有得分、籃板雙十進帳，在先發球員優異表現下，火箭今天團隊命中率逼近五成、三分球命中率也是高標的4成67。

勇士則是以替補上陣的巴克斯（Alec Burks）拿下28分8籃板最佳，前兩戰平均拿下29.5分的帕斯柯爾也有19分6籃板進帳，但勇士仍是吞下本季第六敗，戰績排名西區倒數第三名，不過好消息是扭傷右腳踝的羅素，將有望在後天與灰狼之戰中復出帶領勇士青年軍。