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NBA／詹姆斯自嘲過氣 韋德調侃：不要點假新聞

2019-11-07 10:01聯合報 記者劉肇育／即時報導

詹姆斯完成連三場大三元，成為聯盟史上達成此紀錄最年長的球員。 路透
詹姆斯完成連三場大三元，成為聯盟史上達成此紀錄最年長的球員。 路透
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洛杉磯湖人明星前鋒詹姆斯（LeBron James）昨天出戰芝加哥公牛之戰，完成連三場大三元，成為聯盟史上達成此紀錄最年長的球員，賽後他卻在個人推特自嘲是「過氣的國王」，回應這兩年來質疑他的人；不過好友「閃電俠」韋德（Dwyane Wade）馬上在今天力挺，指出如果詹姆斯算過氣，那聯盟其他99％的球員又該如何自處。

在上賽季轉戰湖人以挫敗收場後，詹姆斯本季獲得戴維斯（Anthony Daivs）等人助拳，湖人也在開幕戰吞下首敗後拉出一波六連勝，而這段時間詹姆斯還寫下連三場比賽大三元的亮眼數據，成為湖人隊史近32年來首位完成此紀錄的球員，用表現回應外界對他的質疑。

而在昨天詹姆斯貼出「過氣文」後，也引發各界的熱議，其中同屬「香蕉船兄弟」的韋德也透過社群網站力挺好兄弟，「是誰說詹姆斯過氣了，如果說上賽季平均27分8籃板8助攻是過氣，那剩下99%的球員該怎麼辦，人們應該停止去點開這種『假新聞』。」

詹姆斯在本賽季已出賽七場，繳出平均26.1分8.3籃板11.1助攻和1.6抄截的全能數據，雖然今年底他就將滿35歲，在聯盟中確實已列入「老將」範圍，但不論是體能狀況還是所繳出的全能數據距離「過氣」確實還有一段距離。

詹姆斯湖人韋德

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