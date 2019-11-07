NBA／談KD出走主因 柯爾：贏詹姆斯卻不受認同

2019-11-07 08:58 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ／即時報導



金州勇士今年休賽季期間在杜蘭特（Kevin Durant）出走布魯克林籃網後，冠軍班底正式解體，各界對於杜蘭特的離開原因也有不同解讀，勇士主帥柯爾（Steve Kerr）在近日接受媒體訪問時就透露，勇士擊敗詹姆斯（LeBron James）而奪冠，但杜蘭特卻始終無法獲得球迷認同，成為迫使他離隊的最大主因。

柯爾在近日接受NBA知名記者西蒙斯（Bill Simmons）訪問時，談到了杜蘭特選擇離開勇士的背後原因，西蒙斯認為杜蘭特在幫助勇士奪冠的第一年就擊敗了被認為是聯盟第一人的詹姆斯，讓他覺得自己應該受到球迷的認可，但這樣的狀況直到他幫助勇士完成二連霸後都沒有發生，促使他決定另尋發展。

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而對於西蒙斯的說法，柯爾則表示認同，「我們得到和失去杜蘭特的原因都是來自於他內心的不安，他加入的第一年就像海綿一樣不停吸收，當時他樂於與不同隊友一同打球，並享受其中，但這樣的狀況在第二年就改變了，他開始有點情緒和焦躁。」

柯爾接著指出，杜蘭特的焦躁與不安來自於球隊明明已經完成二連霸，但不論他得到什麼樣的成就，始終認為自己無法受到認可，「在他打敗詹姆斯後，他覺得他就是NBA的新王者了，但並沒有人這樣看待他，儘管他在冠軍賽的表現優於詹姆斯。」