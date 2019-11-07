NBA／雷納德輪休獲准引爭議 聯盟發言人：他並不健康

2019-11-07 08:24 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ／即時報導



NBA官方在今天許可洛杉磯快艇明星前鋒雷納德（Kawhi Leonard）在與密爾瓦基公鹿之戰輪休，讓原先可望與安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）進行的「MVP對決」無法如期上、引發爭議，NBA發言人巴斯（Mike Bass）則強調，快艇提出的輪休需求並無違法規定，因為雷納德已被快艇列入傷兵報告中，屬於非健康的球員。

為了遏止聯盟各隊的輪休歪風，NBA在2017年開始推出輪休新政策，希望達到禁止各隊輪休健康球員或一次輪休多名球員的狀況發生，以確保球迷的觀賽權益。

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不過上有政策下有對策，快艇在本賽季引進兩度總冠軍賽MVP雷納德後，開季前八場比賽已讓他輪休了兩戰，不過他本賽季至今的平均數據卻是29.3分7.3籃板5.7助攻的MVP等級，火熱狀態讓人難以想像他身上有任何傷勢問題，也讓人質疑雷納德的輪休為何會獲得聯盟許可。

而NBA發言人巴斯在今天作出解釋，他說：「依照聯盟的輪休政策，雷納德並不是一位健康的球員，因為他仍在快艇的傷病報告中，他被列為需要處理膝傷，而聯盟辦公室在與NBA運動醫學小組協商後，對於球隊醫療人員認為雷納德身體不佳且無法參加背靠背比賽的意見表示尊重。」

事實上雷納德在效力馬刺後期就沒有打過背靠背的賽事，加上上季暴龍徹底執行輪休政策，最終靠著雷納德摘下冠軍的範例，讓快艇也打算比照辦理，甚至快艇總教練瑞佛斯（Doc Rivers）還直言，球隊正在嘗試讓球員也在練球中輪休，來確保有更佳的比賽表現。