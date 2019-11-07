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交易格林非好選項 勇士大難不坦必有後福

2019-11-07 07:00周汶昊 Wen-hao Chou

柯瑞受傷，勇士全面進入慘淡一季的同時，關於球隊是否該就此放手一坦，趁勢出清薪資空間的傳言就更加熾烈。放棄本季的傳言，雖然在球隊老闆雷卡布出面駁斥，加上勇士靠著二輪新秀拚下勝場之後，似乎有所止歇，但出清高薪球員的討論依舊不停。其中因為手指受傷缺賽的格林，正是交易傳言最盛的勇士球員之一。

一般認為勇士該把格林放上交易談判桌上的原因有三：一是空出薪資空間，二是累積選秀權，三是拔除不定時炸彈。這樣的討論，其實從去年球季就已經講得甚囂塵上，當時任何人都看得出來勇士未來的陣容非改不可，因為卡了柯瑞、湯普森、杜蘭特和格林這四張大約之後，團隊薪資的運作將進入動彈不得的窒息困局。而這四人當中，一定得放棄一人，但要清掉兩人才有可能談更多的重建空間。趁早交易除了是瞄準休季的自由球員之外，也是寄望從中換來高順位的選秀權。再加上格林有如自走砲的脾氣和個性，一直以來對球隊內部氣氛以及外部媒體公關都是難以預測的負面因子，一般認為藉此重新調整勇士體質，才有可能維持住金州王朝。

在浪花兄弟都要長期養傷的情況下，不少專家向勇士獻策，認為目前應該把主力前鋒格林(...
在浪花兄弟都要長期養傷的情況下，不少專家向勇士獻策，認為目前應該把主力前鋒格林(中)交易出去，這對勇士將會有3大好處。 美聯社
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這樣的討論，在杜蘭特決定出走紐約之後並沒有稍歇。若照前面的說法，勇士非砍一人不可，那既然少掉了杜蘭特這張合約，就不再有交易格林的必要性。不過，也因為杜蘭特最近承認上季和格林之間的口角，是自己決定離開勇士的原因之一，讓各界對格林這顆不定時炸彈的疑慮再度升高。再加上柯瑞受傷，以及新來的羅素表現不如預期，格林被認為該和羅素一起打包清掉，才更有搜刮球隊重建籌碼的吸引力。現在格林自己也傳出傷勢，雖然手指的狀況並不嚴重，但一向以耐打出名的他，在貼上傷兵標籤之後更被認為存在身手下滑的風險，不適合勇士長期持有。

一旦勇士真的決定交易格林，無論羅素是否跟著一起送走，勇士本季就確定只能躺著等夏天的選秀會和自由球員開市。這樣的話，等同於打臉老闆雷卡布的反坦克宣言。那時雷卡布在柯瑞剛受傷時，就公開說放棄球季的作法違反了他和球隊的理念，試著擺爛不可能讓球隊變好，整個勇士球團的重點就是贏球。他說勇士會力拚到底，開發年輕球員的贏球潛力，也許很艱難，但他們決不會接受輸球。

在柯瑞受傷之後，勇士老闆表態本季還是絕不擺爛，不放棄任何贏球機會。 美聯社
在柯瑞受傷之後，勇士老闆表態本季還是絕不擺爛，不放棄任何贏球機會。 美聯社
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雷卡布的說法，其實只有一個概念，就是守成。他不是要守住舊有的球隊陣容，而是想要想要守住自己過去九年來逐步創造出的贏球文化。從雷卡布2010年買下球隊開始，他就一路照著矽谷創投的生意理念經營球隊，三座金盃加上超過十倍的球隊市值成長，讓勇士收成了「金球」的美譽。在過程中，雷卡布引進開放思維，將外部專家的經驗導入球隊內部，整合球隊的新人事及新文化，並保持靈活創新的彈性，不斷評估球隊發展現況及前景來調整經營策略。

從執行面來看，勇士王朝贏球文化的核心，是透過創新大膽卻有可行性的策略去取捨球員，從而創造出「高能低薪」的球員組合，再用「以大養大」的槓桿，去盤來原本不可能的大咖球員。所以勇士當年會在柯瑞有腳傷的疑慮下，依舊和他簽下四年四千四百萬的風險合約，並以他為核心建隊，一路送走高薪的艾利斯，換來有傷病史的伯加特，並將新秀湯普森送上先發後場，再從後段班選秀淘出格林，後來也趁早捨棄薪資開始大漲的自家新秀巴恩斯和厄希利。從二輪新秀到二線自由球員市場，勇士也一路複製格林模式，在留得住招牌球員的同時，也有堪用的強勢替補，更有足夠的農場能量。最後居然還有剩餘的口袋深度去搶像杜蘭特這樣的自由球員，也才有去年勇士「一年限定」的六星組合。

勇士陣中招牌球星原本是艾利斯，但球團明智地選擇留下柯瑞當做球隊未來的核心，才有後...
勇士陣中招牌球星原本是艾利斯，但球團明智地選擇留下柯瑞當做球隊未來的核心，才有後來的勇士王朝。 歐新社資料照片
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只是不可諱言，勇士這幾年的運氣確實很好，球隊並沒有因為球員傷病而惹出太大的麻煩。然而連五年打總冠軍賽，對於奪冠班底來說等於是每一季都打好打滿，沒有提前休息的可能，一旦加計年紀的損耗和疲勞的累積，今年會爆出離退及傷兵大潮也是合乎情理。只是運氣真的太差，這些事件的時間點完全無法錯開，結果所有負面因素全湊在一起炸出個大洞，讓管理組和教練團難以處理。

既然現在勇士運勢走下坡，面對此一非常時期，若是照著他們過去大膽創新的球員操作邏輯，似乎更該壯士斷腕，趁早痛下重手把格林和羅素給一併砍掉重練才對。但大膽並不代表盲進，創新也並非一股腦地大破大立，即使任何交易的選項都有其可能性，也有其合理性，交易格林卻是弊多於利。

其他球隊如果遇到了像勇士現在的狀況，很可能會乾脆把格林和羅素一起打包送走，立刻進...
其他球隊如果遇到了像勇士現在的狀況，很可能會乾脆把格林和羅素一起打包送走，立刻進行球隊重建，但勇士不願意放棄他們的贏球文化。 美聯社
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留下格林，最重要的還是著眼於他對勇士的功能和意義。一般認為格林只是勇士的防守中樞，但他一直是大三元等級的進攻球員。浪花兄弟雖然是球隊的進攻主調，但格林的投射及傳球策應能力，才是將浪花打上高峰的底氣。他在場上攻守一把抓的全面表現，是勇士能打出全員籃球及全場開放球風的關鍵。格林確實不是能夠靠一己之力撐起一支強隊的頂級球星，但他的樞紐位置和角色功能，讓他始終是勇士不能少的火車頭之一。

再來格林做為二輪傳奇，對目前球隊陣容中這一票後段班新秀來說，有著指標性的意義。如果一個第35順位的球員都能成長為一線巨星，任何球員都不該因為選秀順位而貶低自己。在格林和羅素也因傷缺賽之後，勇士的全二線先發陣容看來確實很脆弱，甚至有人認為這樣的勇士連G聯盟的球隊都打不過。但他們卻靠著第41順位的新秀帕斯柯爾，單場拿下36分成功擊退拓荒者，也讓格林在勇士所代表的黑馬意義再次被突顯。

勇士新秀前鋒帕斯柯爾越打越好，對太陽和黃蜂都攻下20分以上，對拓荒者之戰更飆出驚...
勇士新秀前鋒帕斯柯爾越打越好，對太陽和黃蜂都攻下20分以上，對拓荒者之戰更飆出驚人的34分並搶下13個籃板！ 美聯社
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即使接下來的比賽，勇士可能依舊輸多勝少，必須在西區後段班當墊背，但若是以此模式不斷打出可用之兵，將能體現勇士在邁爾斯接位總經理以來的一貫邏輯，繼續創造「高能低薪」的球員深度。格林留在勇士陣中，不只是為了維持住今年球季勇士的競爭力，也能為球隊創造未來的可能性，更重要的是，他是一個充滿侵略性的象徵，也是從底層力爭上游的成功典範。即使吵吵鬧鬧的大砲性格不會改變，但他打起球隊火花及士氣的能力依舊關鍵。

把格林交易出去，並不是解決勇士問題的好選項，充其量只是短期鎮痛的安慰劑。若因此賠上了球員的贏球文化和內部成長動能，那將不是省下的薪資數字，或是換來的選秀權能夠彌補得了的。勇士確實該照老闆雷卡布所說的方向，用手上的牌繼續力拚這一季。即使打不進季後賽的結果已經明擺在眼前，勇士的未來卻會因此而受益更多。

勇士格林柯瑞

周汶昊 Wen-hao Chou

周汶昊（Wen-hao Winston Chou），這個名字的唸法是「問號」，也成了我的綽號。喜歡問問題，也熱衷於找答案，目前人在亞特蘭大附近唸運動行銷。有一個摯愛的知音和兩顆照映彼此的星。

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