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12強／中華隊投手群表現穩定 火力不佳成隱憂

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NBA／海瓦德兩分球16投16中：或許不該投三分

2019-11-06 12:24聯合報 記者劉肇育／即時報導

海瓦德展現中距離藝術，此役全場兩分球16投16中，投丟的全是三分球。 美聯社
海瓦德展現中距離藝術，此役全場兩分球16投16中，投丟的全是三分球。 美聯社
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波士頓塞爾蒂克前鋒海瓦德（Gordon Hayward），今天在出戰克里夫蘭騎士之戰，全場兩分球16投16中，拿下追平生涯單場最多的39分，也寫下繼1967年的張伯倫後（Wilt Chamberlain）後，聯盟史上最高的兩分球全部命中紀錄。

海瓦德在今天出戰騎士的比賽中完美詮釋從哪裡跌倒就從哪裡起身的精神，兩年前他在代表塞爾蒂克的首場比賽中就是碰上騎士，該場他僅出賽不到六分鐘就發身嚴重的脛骨骨折傷勢，導致賽季提前報銷，不過今天再度回到傷心地，他卻是繳出生涯代表作，且創下聯盟多項紀錄。

海瓦德今天全場出手20次命中17球，其中投丟的三球都是在三分線上，個人投籃命中率高達八成五，讓他成為聯盟史上第十位達成以八成五命中率投進十七球的球員，過去寫下此紀錄的球員包括勇士湯普森（Klay Thompson）、「滑翔翼」崔斯勒（Clyde Drexler）與「冰人」葛文（George Gervin）等名將。

不過對於回到傷心地卻繳出生涯代表作，海瓦德強調自己的心情其實相當平靜，「我只因為球隊贏球感到開心，而不是在領先整場的情況下最後卻輸球。很開心我們再一次找到贏球的方式，也希望今天還不是我們最佳的表現，因為我感覺到我們還有很多能進步的地方。」

而在談到今天兩分球命中率百分之百時，海瓦德也笑著說：「是的，這確實是個美好的夜晚，或許我不應該去投那些三分球，而是不斷去嘗試兩分球出手。」

海瓦德塞爾蒂克騎士

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