NBA／詹皇連3場大三元 湖人逆轉公牛6連勝

2019-11-06 12:04 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ／即時報導



詹姆斯連續三場繳出大三元，率湖人客服最多19分落後擊敗公牛，收下6連勝續居西區第一。 路透 分享 facebook

洛杉磯湖人今天作客芝加哥公牛主場，同時也是球隊明星前鋒戴維斯（Anthony Davis）轉披湖人戰袍後首度回到家鄉，他雖然只有15分7籃板3阻攻表現，隊友詹姆斯（LeBron James）卻連續三場繳出大三元數據，幫助湖人逆轉最多達19分的落後，以118：112收下六連勝。

湖人雙星作客公牛主場皆是感觸良多，其中今夏才披上湖人戰袍的戴維斯，在賽前受訪時先是否認了曾說過將於本賽季結束後回到家鄉球隊效力的傳聞，並強調目前將專注力放在幫助湖人奪冠，「我的意思是，雖然我明年可能會成為自由球員，但會怎麼樣，大家一起等著看吧。」

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而詹姆斯在賽前則是談到了公牛傳奇球星喬丹（Michael Jordan）對他生涯的影響，他表示每次作客公牛主場，都會忍不住注視高懸在球場上空的喬丹球衣，表達對於偶像的敬意，「我完全能意識到喬丹在這座城市是有多麽偉大，這讓我每次來這比賽，都會注視著他退役的那件球衣。」

不過生涯對戰公牛平均能拿下28.6分的詹姆斯，在這場再度大殺四方，在湖人上半場爆發嚴重失誤問題且最多落後19分情況下，下半場與庫茲瑪（Kyle Kuzma）聯手逆轉戰局，最終詹姆斯拿下30分11助攻10籃板，成為聯盟史上連續三場比賽達成大三元最年長的球員，在湖人隊史中也僅次於魔術強森（Magic Johnson）的連續四場。

除了詹姆斯外，庫茲瑪也拿下傷癒歸隊後最高的15分外帶4籃板，替補後衛庫克（Quinn Cook）則是投進三顆三分球拿下17分；公牛則是以搖擺人拉文（Zach Lavine）的26分7籃板7助攻表現最佳。