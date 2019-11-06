親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
世界12強棒球賽
NBA
籃球
MLB
棒球
棒協賽事特報
台灣裙襬LPGA
綜合
路跑

網友欽羨「世界唯一」星宇手機殼 釣出K董張國煒親回應

12強／中華隊投手群表現穩定 火力不佳成隱憂

運動筆記合歡山行前2019 台灣米倉田中馬拉松- 超半馬(22.6K) 2 小時 45 分配速計劃
健行筆記從功能了解登山背包，背包的設計與挑選攻略！桃園。大溪河濱公園台灣欒樹落羽松好繽紛。孩子們的遊戲天堂
NBA焦點球員- Shai Gilgeous-Alexander (11月6日)焦點球員- Zach LaVine (11月6日)

NBA／詹皇連3場大三元 湖人逆轉公牛6連勝

2019-11-06 12:04聯合報 記者劉肇育／即時報導

詹姆斯連續三場繳出大三元，率湖人客服最多19分落後擊敗公牛，收下6連勝續居西區第...
詹姆斯連續三場繳出大三元，率湖人客服最多19分落後擊敗公牛，收下6連勝續居西區第一。 路透
分享

洛杉磯湖人今天作客芝加哥公牛主場，同時也是球隊明星前鋒戴維斯（Anthony Davis）轉披湖人戰袍後首度回到家鄉，他雖然只有15分7籃板3阻攻表現，隊友詹姆斯（LeBron James）卻連續三場繳出大三元數據，幫助湖人逆轉最多達19分的落後，以118：112收下六連勝。

湖人雙星作客公牛主場皆是感觸良多，其中今夏才披上湖人戰袍的戴維斯，在賽前受訪時先是否認了曾說過將於本賽季結束後回到家鄉球隊效力的傳聞，並強調目前將專注力放在幫助湖人奪冠，「我的意思是，雖然我明年可能會成為自由球員，但會怎麼樣，大家一起等著看吧。」

而詹姆斯在賽前則是談到了公牛傳奇球星喬丹（Michael Jordan）對他生涯的影響，他表示每次作客公牛主場，都會忍不住注視高懸在球場上空的喬丹球衣，表達對於偶像的敬意，「我完全能意識到喬丹在這座城市是有多麽偉大，這讓我每次來這比賽，都會注視著他退役的那件球衣。」

不過生涯對戰公牛平均能拿下28.6分的詹姆斯，在這場再度大殺四方，在湖人上半場爆發嚴重失誤問題且最多落後19分情況下，下半場與庫茲瑪（Kyle Kuzma）聯手逆轉戰局，最終詹姆斯拿下30分11助攻10籃板，成為聯盟史上連續三場比賽達成大三元最年長的球員，在湖人隊史中也僅次於魔術強森（Magic Johnson）的連續四場。

除了詹姆斯外，庫茲瑪也拿下傷癒歸隊後最高的15分外帶4籃板，替補後衛庫克（Quinn Cook）則是投進三顆三分球拿下17分；公牛則是以搖擺人拉文（Zach Lavine）的26分7籃板7助攻表現最佳。

湖人公牛詹姆斯

相關新聞

NBA／兩年前摔斷腿 海瓦德今飆39分繳代表作

2019-11-06 11:03

NBA／本季第三人 老鷹柯林斯藥檢未過禁賽25場

2019-11-06 08:01

NBA／海瓦德兩分球16投16中：或許不該投三分

2019-11-06 12:24

NBA／雷納德戰公鹿將輪休 瑞佛斯：連練球都休

2019-11-06 10:16

NBA／遭華頓嗆聲後拿40分 英格倫預告對國王得50分

2019-11-06 09:09

NBA／相隔1年重返先發 湯瑪斯寫勵志故事

2019-11-05 21:26

NBA／打出「林來瘋」現象 勇士菜鳥寫驚奇紀錄

2019-11-06 12:15

NBA／布克拿40分破76人金身 球迷狂喊MVP

2019-11-05 23:58

NBA／飆生涯新高40分 英格倫輸球不開心

2019-11-05 18:25

NBA／預計高掛球鞋退休 卡德倫將轉任球員公會特助

2019-11-05 16:02

NBA／洛夫開季強勢表現搶眼 騎士總管否認交易傳聞

2019-11-05 16:00

NBA／厄文、英格倫飆分對決 鵜鶘不敵籃網

2019-11-05 15:55

NBA／離開76人另有隱情？ 巴特勒：有朝一日會真相大白

2019-11-05 15:47

NBA／辦學回饋故鄉展大愛 詹皇計畫再提供免費住宿

2019-11-05 15:45

NBA／上周最佳球員 安戴托昆波、戴維斯雙雙入選

2019-11-05 15:43

NBA／回鄉效力公牛隊？ 戴維斯：明年是自由球員

2019-11-05 15:39

NBA／腳踝傷恢復迅速 楊恩：隊醫說我有金鋼狼血統

2019-11-05 15:30

NBA／菜鳥爆發引柯瑞發文 柯爾盼其複製格林二輪驚奇

2019-11-05 15:07

NBA／拚下周恢復全場對抗訓練 瑞佛斯更新喬治傷情

2019-11-05 15:00

NBA／艾佛森評選最佳五人 喬丹、歐布連線入列

2019-11-05 14:57

NBA／佐蒙德連4場至少20籃板 36年來第4人

2019-11-05 14:47

NBA／格林、羅素續缺陣 菜鳥生日飆分率勇士克拓荒者

2019-11-05 14:40

NBA／英格倫飆40分創新高 鵜鶘隊史第2年輕紀錄

2019-11-05 14:30

NBA／主帥讚他如喬丹 雷納德：試著學習

2019-11-05 14:26

NBA／安戴托昆波全能演出 公鹿逐灰狼奪3連勝

2019-11-05 14:16

NBA／布克轟40分助威 太陽賞76人本季首敗

2019-11-05 14:00

NBA／今日戰績表 火箭哈登飆44分10板擊倒灰熊

2019-11-05 13:16

NBA／衛少輪休哈登飆分 生涯80場得40分超越艾佛森

2019-11-05 12:00

NBA／八村壘觸底反彈 率巫師退活塞止三連敗

2019-11-05 11:06

NBA／持球機會銳減 爵士戈貝爾批球隊有武器卻不用

2019-11-05 10:42

NBA／復出只差臨門一腳 葛里芬不後悔過去帶傷上陣

2019-11-05 10:19

NBA／魔獸真的變了 歐尼爾：為你驕傲，兄弟

2019-11-05 09:50

NBA／勇士遭逢傷病巨變 里拉德：前所未見

2019-11-05 08:57

衛斯特布魯克帶來強力動能 火箭怎會搖搖欲墜？

2019-11-05 07:00

勇士浪花淘盡真完蛋了 可考慮換走羅素簽下甜瓜

2019-11-01 07:00

化身活塞精神領袖 羅斯拼出年度第六人氣勢

2019-11-01 07:00

勇士幫同時落難 柯爾、簡崔、華頓灰頭土臉

2019-10-31 07:00

火箭升空新動能？ 衛少帶來的變化和隱憂

2019-10-31 07:00

走下神壇的勇士 新賽季嚴酷考驗才剛開始

2019-10-30 13:40
看更多

熱門文章

12強Live／九上陳鴻文成功關門 6:1退波多黎各奪首勝

2019-11-05 21:36

12強／中華隊成功復仇 等4年擊敗波多黎各

2019-11-05 21:40

NBA／菜鳥爆發引柯瑞發文 柯爾盼其複製格林二輪驚奇

2019-11-05 15:07

籃球／輔大老教頭劉俊業 癌症病逝享年59歲

2019-11-05 21:54

12強／中華隊投手群表現穩定 火力不佳成隱憂

2019-11-06 07:00

NBA／回鄉效力公牛隊？ 戴維斯：明年是自由球員

2019-11-05 15:39

12強／委國單局7保送自爆 日本8:4逆轉奪首勝

2019-11-05 21:49

NBA／格林、羅素續缺陣 菜鳥生日飆分率勇士克拓荒者

2019-11-05 14:40

12強／中心打線熄火 洪一中贏球仍傷腦筋

2019-11-05 23:01

NBA／厄文、英格倫飆分對決 鵜鶘不敵籃網

2019-11-05 15:55

12強／張奕扛先發 對委內瑞拉搶二連勝

2019-11-05 22:35

NBA／布克轟40分助威 太陽賞76人本季首敗

2019-11-05 14:00

12強／張奕對委內瑞拉 要用速差困擾對手

2019-11-05 23:49

12強／賽前擔心影響別人 林立締造中華隊首轟

2019-11-05 18:59

12強／江少慶三振變誤判 張進德也「憤怒」

2019-11-05 23:05

NBA／詹皇連3場大三元 湖人逆轉公牛6連勝

2019-11-06 12:04

NBA／主帥讚他如喬丹 雷納德：試著學習

2019-11-05 14:26

12強／上原浩治當球評 挨陳金鋒那一轟至今難忘

2019-11-05 17:30

12強／委國強投可望對台 大聯盟有過無安打比賽

2019-11-05 18:48

12強／江少慶6局壓制拚到抽筋 張進德打滿分

2019-11-06 00:57

NBA／本季第三人 老鷹柯林斯藥檢未過禁賽25場

2019-11-06 08:01

MLB／去打擊學校重練？ 戴維斯婉拒：我33歲了

2019-11-06 10:25

NBA／相隔1年重返先發 湯瑪斯寫勵志故事

2019-11-05 21:26

福州羽賽／拍下世錦金牌 白馭珀寫首輪大驚奇

2019-11-05 15:52

12強／波多黎各單場4失誤 中華如願復仇

2019-11-06 00:55

12強／不揮棒也能得分 委國牛棚放火送日本首勝

2019-11-05 23:52

12強／預賽還沒人投滿6局 江少慶唯一優質先發

2019-11-06 10:03

12強／日本在緊張氛圍中贏球 稻葉篤紀滿意首戰結果

2019-11-05 23:05

NBA／兩年前摔斷腿 海瓦德今飆39分繳代表作

2019-11-06 11:03

12強／江少慶六局失一分好投 想再為中華隊投一場

2019-11-05 23:22

12強／首戰排出6左打 洪一中：主要看對手習性

2019-11-05 17:21

NBA／開季8戰休2場 瑞佛斯稱雷納德連練球都休

2019-11-06 10:16

NBA／洛夫開季強勢表現搶眼 騎士總管否認交易傳聞

2019-11-05 16:00

42歲老將圓冠軍夢 弓箭手羅尼可拚千場千局千K

2019-11-06 07:00

NBA／辦學回饋故鄉展大愛 詹皇計畫再提供免費住宿

2019-11-05 15:45

NBA／英格倫飆40分創新高 鵜鶘隊史第2年輕紀錄

2019-11-05 14:30

NBA／布克拿40分破76人金身 球迷狂喊MVP

2019-11-05 23:58

12強／2K完美中繼 陳冠宇：一步一步來

2019-11-05 22:51

NBA／打出「林來瘋」現象 勇士菜鳥寫驚奇紀錄

2019-11-06 12:15

NBA／佐蒙德連4場至少20籃板 36年來第4人

2019-11-05 14:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top