NBA／兩年前摔斷腿 海瓦德今飆39分繳代表作

2019-11-06 11:03 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ／即時報導



海瓦德砍下追平生涯最高的39分，幫助塞爾蒂克以119：113收下五連勝，完美詮釋從哪跌倒從哪站起來的精神。 美聯社 分享 facebook

兩年前的球季開幕戰中，波士頓塞爾蒂克前鋒海瓦德（Gordon Hayward）在迎戰克里夫蘭騎士的比賽中，僅出賽五分鐘就遭遇嚴重的脛骨骨折傷勢，讓他進入長達一年的漫長復健期； 不過在本賽季首場面對騎士之戰，海瓦德砍下追平生涯最高的39分，幫助塞爾蒂克以119：113收下五連勝，完美詮釋從哪跌倒從哪站起來的精神。

海瓦德在2017年季後決定從老東家爵士轉戰塞爾蒂克，不過在身披綠衫的首場例行賽，他就遭逢生涯最嚴重的一次受傷狀況，讓他該賽季提前報銷，甚至一度被認為將影響到往後籃球生涯，而該場比賽綠衫軍的對手正是騎士。

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兩年過去了，海瓦德雖然在上賽季就擺脫傷勢且回到球場，表現卻不如傷前，今天出戰騎士，他以全場20投17中的超高效率，拿下平生涯新高的39分，其中兩分球與罰球合計20次出手全數命中，還有8助攻7籃板貢獻，繳出傷癒歸隊後的代表作。

不僅海瓦德手感火燙，塞爾蒂克本賽季新兵華克（Kemba Walker）也延續了前三戰火熱手感，再度拿下25分8籃板3助攻，還與海瓦德聯手包辦了塞爾蒂克的最後12分，助隊擋下騎士在末節最後兩分鐘的反撲，終場以六分差距收下五連勝。

而與兩年前詹姆斯還在陣中相比已人事全非的騎士，這場以二年級後衛塞克斯頓（Collin Sexton）拿下21分表現最佳，而球隊現任一哥勒夫（Kevin Love）與中鋒湯普森（Tristan Thompson），則分別拿下17分9籃板與19分13籃板，騎士仍吞下三連敗。