NBA／開季8戰休2場 快艇主帥稱雷納德連練球都休

2019-11-06 10:16 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ／即時報導



快艇主帥表示不僅會讓雷納德在賽事中輪休，就連練球也會適時調整讓他休息。 美聯社 分享 facebook

洛杉磯快艇將在明天出戰密爾瓦基公鹿之戰讓頭牌球星雷納德（Kawhi Leonard）輪休，這也是他開季前八場比賽以來的第二度輪休，展現快艇球團對於雷納德身體狀態的刻意保護，而快艇主帥瑞佛斯（Doc Rivers）透露，球隊不僅會讓他在賽事中輪休，就連練球也會適時調整讓他休息。

快艇明天將在主場迎戰公鹿，兩隊頭牌球星同時也是本季年度MVP熱門人選的雷納德與安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）對決也被視為一大焦點，不過今天卻傳出，快艇球團有意讓雷納德以負載管理為由進行輪休，但這樣的做法也再度引發爭議。

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上賽季雷納德在效力暴龍時期，例行賽僅出賽60場，尤其是在季末的頻繁輪休，讓他在季後賽與總冠軍賽期間展現高效率，這也成為快艇選擇讓雷納德輪休的參考依據。

快艇主帥瑞佛斯談到輪休政策時則強調，球隊有一套獨特的做法，不僅是在比賽中，就連練球都可能讓球員選擇輪休，「絕大多數的球團都試圖讓球員在例行賽中多休息，而我們則是正在實驗讓球員在訓練中輪休，這樣可以節省更多體力來打好比賽。」在今年季前訓練營中，快艇就讓雷納德僅出席一半的訓練活動，這也讓他在剛開季就展現出絕佳狀態。

至於原先設定在開季前10戰打完後將歸隊的喬治（Paul George）今天跟隨球隊練球，下周開始則會恢復五對五的對抗訓練，談到喬治的狀況時瑞佛斯說：「要讓他融入並不難，他要做的事情其實很簡單，所以我認為當他康復時，我們將會有再一次的改變。」