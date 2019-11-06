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NBA／遭前主帥嗆聲拿40分 鵜鶘英格倫預告對國王將爆發

2019-11-06 09:09聯合報 記者劉肇育／即時報導

紐奧良鵜鶘前鋒英格倫（Brandon Ingram）昨天與布魯克林籃網之戰飆下生涯新高的40分，雖然無緣幫助球隊取勝，但好表現仍引發各界關注，而他賽後也透露自己表現大爆發與賽前碰上前主帥、現任沙加緬度國王總教練華頓（Luke Walton）有關，並預告接下來對上國王之戰將更進一步拿下50分。

英格倫與華頓過去在湖人攜手奮戰了三個賽季，不過上季季後華頓與球團分道揚鑣而轉往國王執掌兵符，英格倫則是與鮑爾（Lonzo Ball）等人一同被交易到紐奧良，而雙方在昨天皆來到紐約為賽事備戰並下榻在同一間飯店，這也讓英格倫與華頓不期而遇。

談到雙方賽前的交流時，英格倫說當時華頓正在飯店的重訓室中訓練，並不忘虧一下自己，成為他昨天面對籃網大爆發的原因，「華頓跟我說要多做重訓，因為他認為我在場上的樣子看起來相當呆滯。而我已經準備在對陣國王的比賽中拿下50分。」

事實上英格倫與華頓過去就有不錯的交情，儘管兩人已效力不同球隊，但仍舊會關心彼此，「華頓說他其實很喜歡我現在的比賽內容，以前他就曾說過，如果我加強投籃，那我會成為一名相當強大的球員，如果不好好練投籃，那我就什麼也不是，這讓我在休賽季期間認真加強了我的投籃。」

鵜鶘要到明年1月初才會前往國王主場作客，華頓在談到英格倫等人轉隊後的表現時說：「他們變得更加堅強了，交易就是NBA的一部分，在這個聯盟中你遲早要適應，我相信他們都已經變得更好了。」

國王鵜鶘籃網

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