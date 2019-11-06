NBA／本季第三人 老鷹柯林斯違反禁藥規定禁賽25場

2019-11-06 08:01 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ／即時報導



繼布魯克林籃網前鋒錢德勒（Wilson Chandler）、鳳凰城太陽中鋒艾頓（Deandre Ayton）因違反聯盟禁藥規定遭禁賽後，今天亞特蘭大老鷹前鋒柯林斯（John Collins）也因為生長激素釋放肽2呈現陽性反應，將面臨無薪禁賽25場，今天他也先向球團、隊友與球迷致歉，並強調將會對禁賽懲處提出上訴。

NBA本賽季爆發多起違反禁藥規定事件，其中籃網前鋒錢德勒在八月底時就因為體內興奮劑呈現陽性反應，遭聯盟禁賽25場，預計在12月中旬過後才會解禁，這也將讓他損失近58萬美元收入。

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近期則是太陽中鋒艾頓因服用了含有利尿劑成份之不符規定物質，同樣面臨了25場禁賽，儘管兩起事件事主都宣稱是「不小心誤食」，並對於禁賽懲處提出上訴，但想要扭轉情勢的機率可說是微乎其微。

而今天老鷹柯林斯在同樣因為違反禁藥相關規定將遭禁賽後，他也透過聲明向外界致歉，「首先，我想向我的隊友、老鷹球團、球迷以及合作夥伴和整個亞特蘭大致歉，我明白這件事將影響我們正在追逐的目標，我相當失望和沮喪害大家陷入這個處境之中。」

柯林斯接著強調，一直以來都對於服入體能的東西相當謹慎，但這次他卻在不知情的情況下誤食了含有違反規定成分的補充品，「我將會針對禁賽提出仲裁上訴，希望這件事能盡快呈上法庭，讓我能夠在2019-20賽季繼續做出貢獻。」

而老鷹籃球營運總裁兼總管席列克（Travis Schlenk）則表示，對於柯林斯的違規行為感到相當失望，「我們一直都以高標準對待所有的球員，接下來我們也將會協助柯林斯從錯誤中記取教訓，並繼續以球員的身份茁壯。」

年僅22歲的柯林斯在2017年選秀首輪第19順位被老鷹選入，並在菜鳥球季就有平均10.5分7.3籃板的亮眼數據，上賽季老鷹更決定以他和楊恩（Trae Young）為核心建構未來藍圖，而柯林斯本季至今也繳出平均17分8.8籃板的優異數據。