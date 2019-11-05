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NBA／相隔1年重返先發 湯瑪斯寫勵志故事

2019-11-05 21:26聯合報 記者曾思儒／即時報導

湯瑪斯(右)。 美聯社
湯瑪斯(右)。 美聯社
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等待超過1年，巫師隊後衛湯瑪斯（Isaiah Thomas）終於再度嘗到先發滋味，助隊以115：99擊敗活塞隊後，他先嘴硬說先發或替補不影響自己對比賽的態度，但也微笑鬆口說，很高興重返先發行列。

湯瑪斯曾是塞爾蒂克隊當家球星，但2017年季後賽受傷勢所困，2018年3月動刀，今年7月以自由球員身份加入巫師後，他慣用的左手拇指又受傷，開季前兩戰都缺陣。

他上一度先發已是在湖人隊的時期，巫師則是他9季來的第7支隊伍，今天攻下9分、6助攻的他坦言，過往曾有苦日子，「有過黑暗，就是復健期，對我來說那兩年很難熬，我沒有說謊，我真的被擊倒過幾次，但不會永遠是會天氣，雨過總會天晴。」

巫師教頭布魯克斯（Scott Brooks）則說，湯瑪斯的堅持讓自己在NBA仍有一席之地，「我喜歡他的精神，我喜歡他的鬥志，我喜歡他的故事，他從一些困難時刻和傷勢中東山再起。」

湯瑪斯分享，最低潮的時刻是2017年妹妹車禍過世，但自己從沒想過放棄，畢竟現實生活體驗過的辛苦可能遠遠大過球場，「我知道自己的最終目標，我知道我想成為最好的球員之一，我知道我還有很多能發揮，而且我才30歲而已。」

巫師湯瑪斯塞爾蒂克

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