NBA／飆生涯新高40分 英格倫輸球不開心
2019-11-05 18:25
聯合報 記者曾思儒
／即時報導
前一場因頭部受創提前離場，鵜鶘隊前鋒英格倫（Brandon Ingram）今天狂飆生涯新高40分，證明傷勢無礙，只是球隊卻以125：135敗給籃網隊，讓他無法真心展開笑顏。
上周面對雷霆隊，英格倫只打了13分鐘就成傷兵，還被評估有腦震盪症狀，所幸昨天球隊觀察後一切無礙，才有他今天24投中17的驚人演出；他今天還有5籃板和5助攻，成為鵜鶘隊史第9位單場攻下40分的球員。
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儘管有亮眼表現，英格倫在意的卻是錯過的幾次出手，「籃框前一次上籃我失手，還錯過一次跳投，我該做得更好。」
前3場因右膝痠痛缺席的費佛斯（Derrick Favors），今天也回到陣中，板凳出發上場8分鐘，得分掛零。
籃網今天上半場就取得17分領先，第三節領先更一度超過20分，但鵜鶘在第三節後的8分47秒打出40：26攻勢，包括節末14：4小高潮，單節轟進48分更創隊史單節最高紀錄，但決勝節沒能進攻火力，苦吞客場4連敗。
鵜鶘開季7戰只拿1勝，教頭簡崔（Alvin Gentry）指出，整場比賽有48分鐘，只打20分鐘的好內容並不足夠，「我們必須全場比賽都有相同的努力。」
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