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NBA／回鄉效力公牛隊？ 戴維斯：明年是自由球員

2019-11-05 15:39聯合報 記者林宋以情／即時報導

戴維斯。 路透
戴維斯。 路透
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湖人隊球星戴維斯（Anthony Davis），今夏才曾表示盼有朝一日回家鄉芝加哥打球，近日回家鄉出席活動，再度聊到加盟公牛隊，戴維斯並不排除這種可能性，表示芝加哥是籃壇聖地，且自己明年將成自由球員，要請大家拭目以待。

戴維斯過去接受《芝加哥論壇報》訪問，就曾透露考慮過回家打球，只是在等待最佳的時機。他5日以驚喜嘉賓身分造訪母校，與學校的男女籃球隊員見面，學員再度問起戴維斯有沒有可能為公牛打球，戴維斯沒有否決可能性。

「老實說，沒有什麼比得上在家鄉打球。」戴維斯說，自己現在沒有答案，「我明年將成為自由球員，一切靜觀其變，這是有可能的。」

戴維斯特別推崇「飆風玫瑰」羅斯，指出羅斯的崛起對於芝加哥的孩子而言別具意義，「他帶給城市中所有球員希望，這也是為什麼他擁有這麼多人喜愛的緣故，他絕對是啟發我最深多人。」

曾經表示芝加哥在籃壇猶如聖地，戴維斯表示，芝加哥孕育出最傑出的球員，就連紐約尼克也不能比，他也已經等不及2月芝加哥明星周的到來，「芝加哥是座饒富趣味的城市，我們將在那周展現芝加哥的美好，我非常興奮，希望我有機會能在家鄉球迷面前亮相。」

戴維斯羅斯自由球員

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