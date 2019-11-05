NBA／回鄉效力公牛隊？ 戴維斯：明年是自由球員

2019-11-05 15:39 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ／即時報導



戴維斯。 路透 分享 facebook

湖人隊球星戴維斯（Anthony Davis），今夏才曾表示盼有朝一日回家鄉芝加哥打球，近日回家鄉出席活動，再度聊到加盟公牛隊，戴維斯並不排除這種可能性，表示芝加哥是籃壇聖地，且自己明年將成自由球員，要請大家拭目以待。

戴維斯過去接受《芝加哥論壇報》訪問，就曾透露考慮過回家打球，只是在等待最佳的時機。他5日以驚喜嘉賓身分造訪母校，與學校的男女籃球隊員見面，學員再度問起戴維斯有沒有可能為公牛打球，戴維斯沒有否決可能性。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

「老實說，沒有什麼比得上在家鄉打球。」戴維斯說，自己現在沒有答案，「我明年將成為自由球員，一切靜觀其變，這是有可能的。」

戴維斯特別推崇「飆風玫瑰」羅斯，指出羅斯的崛起對於芝加哥的孩子而言別具意義，「他帶給城市中所有球員希望，這也是為什麼他擁有這麼多人喜愛的緣故，他絕對是啟發我最深多人。」

曾經表示芝加哥在籃壇猶如聖地，戴維斯表示，芝加哥孕育出最傑出的球員，就連紐約尼克也不能比，他也已經等不及2月芝加哥明星周的到來，「芝加哥是座饒富趣味的城市，我們將在那周展現芝加哥的美好，我非常興奮，希望我有機會能在家鄉球迷面前亮相。」