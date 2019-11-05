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NBA／主帥讚他如喬丹 雷納德：試著學習

2019-11-05 14:26聯合報 記者林宋以情／即時報導

雷納德(中)。 路透
雷納德(中)。 路透
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早在加盟洛杉磯快艇隊前，快艇主帥瑞佛斯（Doc Rivers）就曾表示，雷納德（Kawhi Leonard）是他見過最接近「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）的球員。雷納德近日接受訪問表示，的確有試著學習喬丹的動作，並轉化為自己的東西。

上季雷納德還在為暴龍隊拚戰，瑞佛斯5月底擔任總冠軍賽特別節目嘉賓時，曾稱讚雷納德是最接近喬丹的球員，無論是禁區低位、優異的彈性、防守、或者中距離和三分線投射，加上兩人都有雙巨大手掌，各方面都是與喬丹相似，瑞佛斯還因為這番言論被聯盟判定違法招募，遭罰5萬美元。

今夏雷納德帶著他的天賦轉戰快艇，近3場得分都30分起跳，昨日105：94擊敗爵士隊賽後，談到瑞佛斯的喬丹說，表示自己當時並沒有太過在意，「畢竟那時我還在季後賽，全神貫注在比賽。」

不過雷納德表示，自己從小就以喬丹為目標，另外也很推崇76人隊傳奇球星艾佛森（Allen Iverson）。

雷納德說：「喬丹是所有人都敬佩的球員之一，特別是他的拚勁，以及他如何面對每一場比賽。你會盡可能試著從他身上學習，並試著轉化成自己的東西。」

喬丹雷納德快艇

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