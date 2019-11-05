NBA／衛少輪休哈登飆分 生涯80場得40分超越艾佛森

2019-11-05 12:00 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ／即時報導



在前一場比賽慘敗給邁阿密熱火高達29分後，休士頓火箭今天依舊按照原定計畫讓主控衛斯特布魯克（Russell Westbrook）在與曼菲斯灰熊之戰輪休，不過靠著「大鬍子」哈登（James Harden）全場猛轟44分，終場火箭就以107：100擊敗灰熊。

哈登。 路透社 分享 facebook

今年休賽季期間組成聯盟最強後場組合的火箭，開季後狀況卻不如預期，儘管哈登仍舊維持高檔表現，開季前六場比賽有三戰得分在35分以上，但與衛斯特布魯克的化學效應卻不如預期，近兩場比賽更是接連敗給籃網和熱火。

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而今天在衛斯特布魯克輪休的情況下，火箭又回到了哈登單核心運作模式，再度展現兇猛進攻火力，不過灰熊新秀莫蘭特（Ja Morant）表現也不遑多讓的拿下12分，讓兩隊上半場打完僅有二分差距。

不過第三節灰熊卻出現進攻當機的狀況，反觀火箭在哈登領軍下靠著三分球攻勢拉大差距，儘管末節最後兩分鐘灰熊一度追到僅剩6分差距；但關鍵時刻哈登又命中一記三分冷箭，澆熄了灰熊的反撲氣燄，終場火箭就以七分差距止敗。

火箭以投進七顆三分球，拿下44分10籃板6助攻的哈登表現最佳，而這也是他生涯第80場40分賽事，讓他超越了前76人「戰神」艾佛森（Allen Iverson），登上史上第5位； 本賽季前7場比賽他已經三度得分在40分以上。

頂替衛斯特布魯克先發位置的葛登（Eric Gorden）也有16分進帳，灰熊則以莫蘭特的23分最佳，但灰熊三分球出手25次僅命中3球，外線全面熄火是輸球一大關鍵。