NBA／八村壘觸底反彈 率巫師退活塞止三連敗

2019-11-05 11:06 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ／即時報導



儘管前一場與明尼蘇達灰狼之戰拿下新秀賽季新低的四分，但華盛頓巫師新秀前鋒八村壘在今天與底特律活塞觸底反彈，首節就有雙位數得分表現，加上巫師板凳球員在下半場展現多點開花的攻勢，終場巫師就以115：99擊敗活塞，中止三連敗。

華盛頓巫師新秀前鋒八村壘。 美聯社 分享 facebook

八村壘在新秀賽季前幾場比賽打出問鼎新人王的氣勢，不過前一場面對灰狼，他全場出手11次僅命中2球，拿下開季以來新低的4分2籃板，一度讓人以為陷入新秀撞牆期。

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不過在今天巫師對活塞之戰，八村壘隨即反彈，在首節就以五投四中的高命中率進帳10分，其中包括一次面對活塞禁區大掃把佐蒙德（Andre Drummond）防守，硬把球塞進籃框中的精彩表現，讓巫師主場球迷都起身為他鼓掌。

不僅八村壘上場16分鐘就拿下12分4籃板3助攻表現優異，巫師射手比爾（Bradley Beal）的三分球出手八次命中五球，拿下全隊最高的22分，中鋒布萊恩（Thomas Bryant）也有14分7籃板進帳，他更在防守端與八村壘聯手讓活塞佐蒙德全場出手20次僅命中6球。

但幫助巫師拉開差距的關鍵則在於板凳群的活躍表現，替補球員合計拿下53分，其中布朗（Troy Brown Jr.）、邁爾斯（CJ Miles）與華格納（Moritz Wagner）皆有雙位數得分進帳，加上活塞在第三節進攻當機，前三節打完巫師就已經取得15分領先優勢，終場也以16分差距中止三連敗。