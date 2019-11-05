NBA／持球機會銳減 爵士戈貝爾批球隊有武器卻不用

2019-11-05 10:42 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ／即時報導



儘管進入聯盟後每年進攻表現都在進步，但猶他爵士法國中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）在本賽季卻出現進攻數據倒退的狀況，在昨天球隊不敵洛杉磯快艇後，他也直言，對於這樣的狀況感到無奈，球隊明明在禁區擁有很重要的武器，卻不懂得使用。

連續兩年拿下年度最佳防守球員的戈貝爾，在過去三年還兩度入選年度最佳陣容，今年夏天更帶領法國隊闖進世界盃男籃四強賽，最終抱回銅牌佳績；不過回到NBA賽場，他顯得鬱鬱不得志，開季前七場比賽僅繳出平均10.9分10.1籃板1阻攻的數據，均創下近四年來新低。

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而戈貝爾也將數據的退步歸咎於球權的減少，本賽季至今他平均每場比賽僅出手6次，與上賽季的平均8.8次相比少了不少機會，雖然與康利（Mike Conley）和波格丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）等新成員的加入有關，但戈貝爾卻對於這樣的狀況感到不滿，「當你有一名七呎二吋的大個子，且能接球後馬上在籃下進籃框，你就必須要好好使用他，不過過去兩年我們在季後賽面對火箭時就沒有好好運用，現在也還是做不到，我真的很希望我們能施行這點。」

戈貝爾又說，雖然球隊有不少切入破壞的好手，但把球交給大個子單打也是個很重要武器，「可惜我們就是不用。我有責任在內線要到位置，但與此同時，我的隊友也必須把球傳給我才行。」