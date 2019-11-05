NBA／魔獸真的變了 歐尼爾：為你驕傲，兄弟

2019-11-05 09:50 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ／即時報導



洛杉磯湖人在今年夏天給了「魔獸」哈沃德（Dwight Howard）一次重新出發的機會，而他在開季前六場比賽也沒有讓球團和球迷失望的表現，尤其昨天出戰聖安東尼奧馬刺，他上場僅21分鐘就拿下14分13籃板2阻攻，不僅獲得詹姆斯（LeBron James）「野獸」的稱讚，就連過去對他頗有敵意的歐尼爾（Shaquille O’Neal）也表示以他的表現為榮。

哈沃德。 路透 分享 facebook

一度是聯盟第一中鋒的哈沃德，近年來受到傷病與連年轉隊影響，表現逐年下滑，甚至因為與隊友和球團高層相處不佳，讓他險些失去籃球舞台，不過在今年季前他決定改頭換面，不僅成功減重重現筋肉人般的體格，還向湖人球團表態願意洗心革面，甚至扛起球隊所有禁區髒活，讓他獲得了一張一年260萬美元的非保障合約，回到過去曾效力過的洛杉磯重新出發。

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而開季前六場比賽，雖然哈沃德皆是以板凳身份登場，繳出平均6.8分8.2籃板也都創下個人生涯新低，但是不論是所展現的態度還是拚戰精神都獲得隊友肯定，尤其平均上場21.3分鐘就能送出2.3次阻攻的表現，更是完全兌現願意用防守幫助球隊的承諾。

在昨天出戰馬刺繳出高效率表現後，哈沃德也在個人社群網站上留下「保持謙卑與飢渴，時時刻刻」的字句來不斷提醒自己，這樣的態度也讓過去因「超人接班人」而與他產生嫌隙的前湖人傳奇中鋒歐尼爾轉變態度，甚至在哈沃德選擇史上最佳陣容將他排入其中後，大方表示為哈沃德的轉變感到驕傲，「謝謝你，『超人』哈沃德，你打得極棒，我為你感到驕傲，兄弟。」

過去曾在魔術執教過巔峰期哈沃德的大范甘迪（Stan Van Gundy）也直言，哈沃德是他執教過最聰明的球員之一，「儘管他已經沒有年輕時的敏捷與爆發力，但他仍相當有智慧，是我執教過最聰明的球員之一，這讓他可以在防守端快速調整，甚至不斷與隊友交流幫助球隊，這就是他現在努力在做的事情。」