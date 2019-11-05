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NBA今日十大好球 (11月4日)今日十大好球 (11月4日)

NBA／勇士遭逢傷病巨變 里拉德：前所未見

2019-11-05 08:57聯合報 記者劉肇育／即時報導

波特蘭拓荒者今天將前往金州勇士主場作客，對於勇士近來遭遇傷病問題纏身，三巨頭湯普森（Klay thompson）、柯瑞（Stephen Curry）與格林（Draymond Green）陸續發生傷病問題，讓拓荒者主控里拉德（Damian Lillard）直言，勇士的傷病狀況是前所未見的。

里拉德。 美聯社
里拉德。 美聯社
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從上賽季總冠軍賽期間杜蘭特（Kevin Durant）、湯普森陸續發生嚴重傷勢，新賽季前五戰打完又發生了柯瑞左手掌骨折必須休養至少三個月，格林也因為手指傷勢打打停停，就連新加入的羅素（D'Angelo Russell）也發生腳踝扭傷的狀況，讓昔日擁有傲視聯盟五巨頭戰力的勇士風雲變色，前一場與黃蜂之戰排出全板凳球員先發的陣容應戰。

勇士遭逢巨變，也讓今天作客的拓荒者主控里拉德直言是前所未見，「他們可能是第一支達成許多成就的球隊，過去他們擁有五個先發球員都是全明星，還單季贏得73勝，他們完成很多偉大的事情，現在逆境看來對他們造成沈重打擊，他們都還不老，他們將會反彈，只是你很討厭看到他們遇到這樣的狀況。」

里拉德直言，雖然受傷是比賽中的一部分，但就像多數NBA球員一樣，他不敢相信勇士會接連遭遇如此多的挫折，「這是出乎意料外的，你不會預期到他們從一支擁有多張大合約的超級球隊，變成一個主要球星離開又接連發生傷病的狀況，這是大家都不願看到的，看到他們不再是過去勇士，感覺有點奇怪。」

而來自奧克蘭的里拉德，也對於家鄉球隊今夏搬家到舊金山新主場有點不能適應，「這感覺非常怪，因為奧克蘭讓我們感到驕傲，但他們卻像跨過海灣大橋去攻略拉斯維加斯一樣，感覺就像是為了搶錢，這是讓人無法理解的，我也不喜歡這樣。」

勇士里拉德拓荒者

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