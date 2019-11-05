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NBA今日十大好球 (11月4日)今日十大好球 (11月4日)

衛斯特布魯克帶來強力動能 火箭怎會搖搖欲墜？

2019-11-05 07:00特約記者李亦伸

火箭今夏交易送走34歲保羅，收進31歲衛斯特布魯克，大多數美國球評和專業人士一致看好，衛少比保羅更年輕有力球技全能，處於生涯顛峰，他能為火箭帶來無比能量和驚人活力。

開季前五戰衛少就為火箭打出兩場大三元，一場9次助攻準大三元，衛少為火箭帶來更多進攻武器和驚人活力，讓火箭更有天賦、得分爆發力和運動能力。

衛斯特布魯克(中)轉隊到火箭之後完全沒有適應不良的問題，不但還是有接近大三元的平...
衛斯特布魯克(中)轉隊到火箭之後完全沒有適應不良的問題，不但還是有接近大三元的平均成績，而且目前的投籃命中率是生涯新高。 美聯社
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但火箭開季比賽內容並不出色，六戰3勝3負，場均得分121分，失分127分，三分球命中率竟然只有3成1，排名聯盟倒數第二，對手三分球命中率高達4成32，火箭防堵三分能力排名聯盟倒數第一。

戰績和攻防內容顯示，火箭不但沒有變得更好，甚至距離爭冠球隊愈來愈遠。

其實今年夏天火箭補了側翼鋒線豪斯+塞佛羅沙+麥克藍莫，正好填補上季火箭最大防守和外線漏洞，陣容深度、速度都得到提升。但除了豪斯，其他兩人幾乎沒有派上用場，豪斯的效率和三分球更掩蓋葛登的低迷表現，整支火箭等於沒有進化和提升。

火箭會簽下塞佛羅沙(右)就是想補上防守的漏洞，但照目前的打法，他也派不上什麼用場...
火箭會簽下塞佛羅沙(右)就是想補上防守的漏洞，但照目前的打法，他也派不上什麼用場。 美聯社
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火箭還是靠雙子星哈登、衛少兩人包攬球權，負責持球發動攻勢和終結進攻。中鋒卡培拉被弱化，大前鋒射手塔克功能和角色被單純化，後衛瑞佛斯失去存在感，數據和場上角色都在削減。

火箭病因除了球權和終結進攻方式過度集中在哈登和衛少、葛登身上，火箭教練丹東尼滿手好牌，卻打不出相對出色組合和團隊默契，難辭其咎。

熱火11月4日在主場129：100痛宰火箭，第一節熱火就打出46：14比數，單節領先32分，火箭擺上三把火槍先發，哈登+衛斯特魯克+葛登合體效果很差，三人三分球20投4中。熱火這一勝打穿火箭所有病兆。

火箭現在呈現幾個難解的狀況

1、走了保羅，迎來衛少，但失去防守和帶動者，這是得不償失。火箭目前場均失分聯盟最多，對手三分球命中率聯盟最高，火箭自己三分球命中率聯盟倒數第二，進攻靠手氣+球星，防守比上季更糟更爛。

火箭今天第一節就被熱火狂攻46分，但自己僅得14分，最後當然是慘敗收場。 美聯社
火箭今天第一節就被熱火狂攻46分，但自己僅得14分，最後當然是慘敗收場。 美聯社
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2、火箭三槍哈登+衛少+葛登是全隊出手最多三名球員，三人每場一共要出了57次，佔全隊61%，這三人一起先發，很顯然不是什麼好的化學效應和改變調整。

3、豪斯攻守表現非常稱職，但葛登在衛少加入火箭後失去他的位置、球權和重要性，葛登開季投籃命中率僅2成86，三分球命中率2成4，場均10.4分，都是生涯最低，葛登這名最佳第六人簡直成了火箭板凳噩夢和進攻黑洞。

4、哈登更淒慘，場均36.6分暫居聯盟得分王，但投籃命中率3成65，三分球命中率2成，根本慘不忍睹，雙雙寫下生涯最差。衛少的三分球命中率2成7，一樣難看，遠低於聯盟水平3成4。兩大核心球星進攻效率和三分球、投籃如此低迷，火箭完全在打手氣球。

火箭全新的「球霸連線」組合在新球季備受矚目，開季前6戰的結果卻是樂了衛少(左)、...
火箭全新的「球霸連線」組合在新球季備受矚目，開季前6戰的結果卻是樂了衛少(左)、苦了哈登(右)。 美聯社
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5、衛少加入火箭，造成兩名主要替補後衛葛登、瑞佛斯相對失去球權、上場時間和角色、功能性，如果不是豪斯表現在水準以上，攻防都有穩定輸出，火箭戰績可能更慘。

6、卡培拉在火箭體系中，攻防重要性都比上季下滑，得分、籃板都在降低，火箭要拉防守，就得重視兩名防守大將卡培拉、塔克在場上組合和效率，這一點丹東尼執教能力完全沒有填補，火箭防守就是一團糟。

火箭目前的打法讓中鋒卡培拉(左)沒有辦法全力發揮，他可能會比較懷念上季保羅(右)...
火箭目前的打法讓中鋒卡培拉(左)沒有辦法全力發揮，他可能會比較懷念上季保羅(右)還在的時候。 美聯社
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一直在瘋狂試驗的火箭，並沒有因為衛少加入變得更出色更完美，哈登、葛登進攻效率都在下滑，衛少的作用和能力也沒能改變火箭，角色球員除了豪斯，也都在邊緣化。

火箭沒有更強，反而變弱，十二月以前如果火箭戰績沒有拉上來，丹東尼的位置就危險了。

火箭哈登衛斯特布魯克葛登

特約記者李亦伸

李亦伸
前民生報、聯合報體育記者
緯來體育台球評
運動內幕網站創辦人

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