NBA／唐西奇頻創大三元新猷 勒夫：聯盟的未來

2019-11-04 16:41 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ／即時報導



騎士勒夫盛讚唐西奇，看好他就是聯盟的未來。 美聯社 分享 facebook

兩天前才備受「大帝」詹姆斯（LeBron James）盛讚，獨行俠隊球星唐西奇（Luka Doncic），今對騎士隊再創「大三元」紀錄，對方主將勒夫（Kevin Love）同樣給予好評，表示唐西奇將比賽帶入全新境界，猶如一位魔術師。

20歲的唐西奇以及34歲的詹姆斯，兩天前雙雙繳出「大三元」成績，攜手改寫多項聯盟紀錄，詹姆斯賽後讚譽唐西奇天賦異稟，熱愛他的表現，認為唐西奇不僅能為自己製造機會，還能讓球隊整體提升。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

相隔兩天，唐西奇持續他的大三元「日常」，4日對騎士隊攻下29分、15助攻、14籃板，率隊131：111勝出，並一口氣寫下多項紀錄，比肩「大O」羅伯森（Oscar Robertson），寫下開季前六戰至少三場「20分大三元」，且是史上最年輕完成連兩場「25分大三元」球員。

唐西奇同時也是繼基德（Jason Kidd）後，獨行俠隊史第二位連兩場15助攻的球員。對這位聯盟二年級生的出色表現，勒夫讚嘆不已，「他就是聯盟的未來。」

勒夫去年就對唐西奇的球賽印象深刻，表示唐西奇將比賽帶入另一種層次。此役第四節，當勒夫坐在板凳，猛然抬頭看分數才看到唐西奇的數據，令他忍不住直呼，「老兄，這是我看過最安靜的29分、15助攻、14籃板。他太不可思議了，他簡直就像魔術師。」