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NBA今日十大好球 (11月4日)今日十大好球 (11月4日)

NBA／唐西奇頻創大三元新猷 勒夫：聯盟的未來

2019-11-04 16:41聯合報 記者林宋以情／即時報導

騎士勒夫盛讚唐西奇，看好他就是聯盟的未來。 美聯社
騎士勒夫盛讚唐西奇，看好他就是聯盟的未來。 美聯社
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兩天前才備受「大帝」詹姆斯（LeBron James）盛讚，獨行俠隊球星唐西奇（Luka Doncic），今對騎士隊再創「大三元」紀錄，對方主將勒夫（Kevin Love）同樣給予好評，表示唐西奇將比賽帶入全新境界，猶如一位魔術師。

20歲的唐西奇以及34歲的詹姆斯，兩天前雙雙繳出「大三元」成績，攜手改寫多項聯盟紀錄，詹姆斯賽後讚譽唐西奇天賦異稟，熱愛他的表現，認為唐西奇不僅能為自己製造機會，還能讓球隊整體提升。

相隔兩天，唐西奇持續他的大三元「日常」，4日對騎士隊攻下29分、15助攻、14籃板，率隊131：111勝出，並一口氣寫下多項紀錄，比肩「大O」羅伯森（Oscar Robertson），寫下開季前六戰至少三場「20分大三元」，且是史上最年輕完成連兩場「25分大三元」球員。

唐西奇同時也是繼基德（Jason Kidd）後，獨行俠隊史第二位連兩場15助攻的球員。對這位聯盟二年級生的出色表現，勒夫讚嘆不已，「他就是聯盟的未來。」

勒夫去年就對唐西奇的球賽印象深刻，表示唐西奇將比賽帶入另一種層次。此役第四節，當勒夫坐在板凳，猛然抬頭看分數才看到唐西奇的數據，令他忍不住直呼，「老兄，這是我看過最安靜的29分、15助攻、14籃板。他太不可思議了，他簡直就像魔術師。」

勒夫詹姆斯魔術

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