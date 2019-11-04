NBA／雷納德連3場得分30+ 隊友讚：球星風範

2019-11-04 16:03 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ／即時報導



雷納德末節挺身而出，全場拿30分，其中18分集中在決勝節，隊友大讚他就是名超級球星。 路透 分享 facebook

上周面對當家球星雷納德（Kawhi Leonard）休兵的快艇隊，爵士隊以15分差距取勝，但今天面對雷納德歸隊的洛城勁旅，爵士卻無法維持兩位數領先，雷納德第四節領軍演出反撲秀，單節18分率隊以105：94逆轉收下勝利。

雷納德全場拿30分，其中18分集中在決勝節；他全場26投中9，命中率並不漂亮，但兩隊第四節86：86平手時，他率隊打出19：8猛攻，助隊保住主場百分百勝率。

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「我認為該抓住機會，別迴避。」雷納德提到，不是每場比賽都能投進致勝球，也不是第四節每次出手都能破網，「所以對我來說，就是要保持積極，享受比賽。」

雷納德已連續3場得分從30分起跳，今天為快艇貢獻19分和8籃板的隊友哈瑞爾（Montrezl Harrell）也對雷納德領袖表現也讚不絕口，「雷納德是名勝家，是位超級球星，知道如何贏球，他已經在好幾個大場面贏下比賽了。」

哈瑞爾今天的8籃板有6記是進攻籃板，帶來的第二波攻勢也成球隊逆轉關鍵人物之一，他說：「我們透過第二波機會重回戰局，我認為第二波機會對我們幫助很大，我們不斷找尋爭取到球的方式，這讓我們有再一次攻擊機會。」

快艇今天籃板數以54：37大勝爵士，爵士教頭史奈德（Quin Snyder）認為，進攻籃板就是第四節快艇打出單節40：25攻勢的關鍵，「如果沒有固守好防守籃板，就死定了。」