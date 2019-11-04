親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
世界12強棒球賽
NBA
籃球
MLB
棒球
棒協賽事特報
台灣裙襬LPGA
綜合
路跑
運動筆記「冬」山再起 !2019戀戀二水跑水馬拉松快剪快播
健行筆記Zach's ABC+Poon Hill~雪山大景桃園。中庄調整池透明景觀橋超夯打卡熱點｜桃園國際風箏節
NBA今日十大好球 (11月4日)今日十大好球 (11月4日)

NBA／詹姆斯防守升級 「無痛打球」是關鍵

2019-11-04 15:37聯合報 記者林宋以情／即時報導

詹姆斯新球季健康出賽且防守數據提升，他坦言身體徹底無痛是他找回速度和力量的關鍵。...
詹姆斯新球季健康出賽且防守數據提升，他坦言身體徹底無痛是他找回速度和力量的關鍵。 美聯社
分享

湖人招牌球星詹姆斯（LeBron James），上季受腹股溝傷勢影響，經過一整個夏天的休養復健，新球季健康出賽且防守數據提升，他坦言身體徹底無痛是他找回速度和力量的關鍵。

下個月就要滿35歲的詹姆斯，4日對馬刺隊連續第二場繳出「大三元」表現，獲21分、13助攻、11籃板外帶2抄截，率隊103：96五連勝到手，西區戰績持續獨走。不過去年耶誕節後詹姆斯受腹股溝傷勢影響，帶傷出賽也限制他的防守腳步移動。

「帶著傷勢，防守上你很難再像以前那樣移動。」詹姆斯感謝教練和隊友包括戴維斯（Anthony Davis）不斷挑戰他，迫使他挑戰自己，今年夏天積極復健。

詹姆斯表示，他整個休季都在為傷勢復原做努力，「我花了很多時間找回我的速度，還有反應時間。我的心思全在這上面，而這就是呈現出來的成果。」

成果反應在數據上，根據ESPN統計資料顯示，詹姆斯本季抗衡度提升，他的壓迫防守迫使進攻者更遠離籃框，開季前六場比賽，對手平均出手距離，從上季的4.75公尺（15.6英尺）後退至5.36公尺（17.6英尺）。

主帥佛蓋爾（ Frank Vogel）坦言，詹皇在防守上的積極程度，令球隊眼睛為之一亮，「他在防守端成為指標，當他場上如此努力試著防守，也感染每一個人。」

詹姆斯Frank Vogel戴維斯

相關新聞

NBA／詹姆斯連兩場大三元 湖人拔馬刺奪5連勝

2019-11-04 11:07

NBA／雷納德連3場得分30+ 隊友讚：球星風範

2019-11-04 16:03

NBA／獨行俠大勝騎士 唐西奇再創大三元紀錄

2019-11-04 11:57

NBA／過來人給建言 大寶貝：威廉森必須減重

2019-11-04 11:00

NBA／庫茲馬打球方式 波總：像年輕版吉諾布里

2019-11-04 10:18

NBA／快節奏失去過往美感 加索盼雙塔再復興

2019-11-04 16:05

NBA／比賽漏網搞笑鏡頭 鵜鶘菜鳥連連上榜

2019-11-04 15:50

NBA／今日戰績表 湖人5連勝登上西區第一

2019-11-04 15:03

NBA／美高中生登SI封面 號稱潛力更勝詹皇與KD

2019-11-04 14:45

NBA／教頭讚哈沃德仍是明星 詹皇稱他是「超人」

2019-11-04 13:37

NBA／雷納德第四節回神 快艇主場逆轉爵士

2019-11-04 13:15

NBA／華倫、波格登合拿48分 溜馬勇奪3連勝

2019-11-04 12:10

NBA／擔憂柯瑞手傷場下影響 格林展現動人情誼

2019-11-04 11:30

NBA／首節就落後熱火32分 火箭慘列聯盟紀錄

2019-11-04 11:15

NBA／傷兵一堆 勇士教頭只能苦笑

2019-11-04 00:34

NBA／因街頭暴力失去2位姊妹 布拉克遭遇令人鼻酸

2019-11-03 17:30

NBA／開季屢限犯規麻煩 席亞康：該找裁判開會

2019-11-03 17:10

NBA／巫師老闆談球隊未來 詹皇、KD無辜中槍

2019-11-03 16:00

NBA／與雷納德廣告飆戲 影星阿諾讚：他很風趣

2019-11-03 15:47

NBA／籃網主帥出奇招 場邊舉牌下指示引熱議

2019-11-03 14:27

NBA／致命三分球逆轉拓荒者 76人開季5連勝

2019-11-03 13:28

NBA／誰能頂替控衛 柯爾反問記者：你有空嗎

2019-11-03 13:16

NBA／約柯奇、穆雷關鍵得分 金塊中止2連敗

2019-11-03 13:00

NBA／殘陣勇士不敵黃蜂 柯爾：輸球責任我扛

2019-11-03 12:50

NBA／活塞佐蒙德連3場雙20 力壓厄文大三元

2019-11-03 12:00

NBA／湖人、快艇外黑馬 美媒點金塊要搶伊古達拉

2019-11-03 11:45

NBA／報上季東冠一箭之仇 字母哥率公鹿擒暴龍

2019-11-03 11:27

勇士浪花淘盡真完蛋了 可考慮換走羅素簽下甜瓜

2019-11-01 07:00

化身活塞精神領袖 羅斯拼出年度第六人氣勢

2019-11-01 07:00

勇士幫同時落難 柯爾、簡崔、華頓灰頭土臉

2019-10-31 07:00

火箭升空新動能？ 衛少帶來的變化和隱憂

2019-10-31 07:00

走下神壇的勇士 新賽季嚴酷考驗才剛開始

2019-10-30 13:40

新狼王唐斯大爆發 不像賈奈特更像柯瑞

2019-10-29 07:00

艾頓陷禁藥風波 太陽如何撐過禁賽期？

2019-10-28 07:00

瘋狂的開幕之夜 生涯首役亮眼的五大新秀

2019-10-25 07:00

斯洛維尼亞籃球天才 唐西奇的天空沒有極限！

2019-10-25 07:00

NBA新球季開打 十月份一二三3大看點

2019-10-24 07:00

詹皇、戴維斯華麗無雙 庫茲瑪夠格排湖人老三？

2019-10-22 07:00

首輪13順位傳說 熱火赫洛是下個頂尖射手

2019-10-18 07:00
看更多

熱門文章

NBA／詹姆斯連兩場大三元 湖人拔馬刺奪5連勝

2019-11-04 11:07

NBA／首節就落後熱火32分 火箭慘列聯盟紀錄

2019-11-04 11:15

CBA／林書豪開幕戰轟25分 率北京勝天津開紅盤

2019-11-03 22:26

NBA／因街頭暴力失去2位姊妹 布拉克遭遇令人鼻酸

2019-11-03 17:30

12強熱身賽／林泓育開轟 中華隊火力甦醒勝澳洲

2019-11-03 21:23

12強／中華前進東京路 雄心霸氣滿「江胡」

2019-11-04 07:00

NBA／獨行俠大勝騎士 唐西奇再創大三元紀錄

2019-11-04 11:57

12強／墨西哥爆冷贏美國 本屆第一支挺進複賽

2019-11-04 12:28

NBA／教頭讚哈沃德仍是明星 詹皇稱他是「超人」

2019-11-04 13:37

NBA／庫茲馬打球方式 波總：像年輕版吉諾布里

2019-11-04 10:18

NBA／過來人給建言 大寶貝：威廉森必須減重

2019-11-04 11:00

12強／王柏融腋下不適 還沒出賽就退場

2019-11-03 19:03

12強／中華隊投打戰力成形 韓情蒐看好出線

2019-11-04 09:31

12強／日本武士練球 稻葉評中華隊投打平均

2019-11-03 18:49

12強／給建仔調一下 林鋅杰用球變節省

2019-11-03 22:51

NBA／雷納德第四節回神 快艇主場逆轉爵士

2019-11-04 13:15

12強／中華隊前進東奧 亞太區門票三搶一

2019-11-04 11:28

12強／奉重根評價高 洪總：還是要場上見真章

2019-11-03 18:24

12強／王威晨4支4 中華12安強壓澳洲

2019-11-04 00:19

12強／柏納帝那開轟無用 多明尼加扣倒荷蘭

2019-11-04 07:29

12強／「雙林」穩投 中華隊吃定心丸

2019-11-04 00:22

台灣LPGA／延長賽決勝 長腿正妹科達險勝衛冕

2019-11-03 16:58

日職／進行重建球隊 找名投當監督成新潮流

2019-11-04 07:00

WTA年終賽／球后芭蒂奪冠 抱走逾一億元獎金

2019-11-04 02:13

NBA／擔憂柯瑞手傷場下影響 格林展現動人情誼

2019-11-04 11:30

12強熱身賽／委內瑞拉克服時差 猛攻12分勝古巴

2019-11-03 18:16

台灣LPGA／科達延長賽封后 勁敵未婚夫給建言

2019-11-03 20:14

WTA年終賽／不敵衛冕軍 謝淑薇組合屈居亞軍

2019-11-03 18:34

NBA／美高中生登SI封面 號稱潛力更勝詹皇與KD

2019-11-04 14:45

12強熱身賽／王柏融腋下如何？洪總：問題不大

2019-11-03 22:27

NBA／快節奏失去過往美感 加索盼雙塔再復興

2019-11-04 16:05

8歲武術小子創金氏紀錄 跨國參賽奪158金牌

2019-11-04 11:58

12強／美國隊4轟 打爆荷蘭

2019-11-04 00:27

12強／投球「不一樣」 林凱威有信心去東京

2019-11-03 20:02

12強熱身賽／中華對澳洲 王柏融改打第二棒

2019-11-03 18:06

12強／找王宗豪討教 陳冠宇學變速對付中南美

2019-11-03 18:36

中職／味全龍拍板多主場經營 先赴新竹議約

2019-11-04 09:29

NBA／傷兵一堆 勇士教頭只能苦笑

2019-11-04 00:34

NBA／比賽漏網搞笑鏡頭 鵜鶘菜鳥連連上榜

2019-11-04 15:50

12強熱身賽／廖乙忠不在意定位 當例行賽來投

2019-11-03 23:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top