NBA／詹姆斯防守升級 「無痛打球」是關鍵

2019-11-04 15:37 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ／即時報導



詹姆斯新球季健康出賽且防守數據提升，他坦言身體徹底無痛是他找回速度和力量的關鍵。 美聯社 分享 facebook

湖人招牌球星詹姆斯（LeBron James），上季受腹股溝傷勢影響，經過一整個夏天的休養復健，新球季健康出賽且防守數據提升，他坦言身體徹底無痛是他找回速度和力量的關鍵。

下個月就要滿35歲的詹姆斯，4日對馬刺隊連續第二場繳出「大三元」表現，獲21分、13助攻、11籃板外帶2抄截，率隊103：96五連勝到手，西區戰績持續獨走。不過去年耶誕節後詹姆斯受腹股溝傷勢影響，帶傷出賽也限制他的防守腳步移動。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

「帶著傷勢，防守上你很難再像以前那樣移動。」詹姆斯感謝教練和隊友包括戴維斯（Anthony Davis）不斷挑戰他，迫使他挑戰自己，今年夏天積極復健。

詹姆斯表示，他整個休季都在為傷勢復原做努力，「我花了很多時間找回我的速度，還有反應時間。我的心思全在這上面，而這就是呈現出來的成果。」

成果反應在數據上，根據ESPN統計資料顯示，詹姆斯本季抗衡度提升，他的壓迫防守迫使進攻者更遠離籃框，開季前六場比賽，對手平均出手距離，從上季的4.75公尺（15.6英尺）後退至5.36公尺（17.6英尺）。

主帥佛蓋爾（ Frank Vogel）坦言，詹皇在防守上的積極程度，令球隊眼睛為之一亮，「他在防守端成為指標，當他場上如此努力試著防守，也感染每一個人。」