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NBA／打球方式隨心所欲 波總：庫茲馬像年輕版吉諾布里

2019-11-04 10:18聯合報 記者毛琬婷／即時報導

今年夏天湖人前鋒庫茲瑪（Kyle Kuzma）一度有機會披上美國隊球衣出征世界盃男籃，不過就在與澳洲隊的友誼賽中造成左腳踝出現壓力反應，無奈退隊，馬刺總教練波波維奇（Gregg Popovich）今天賽前談到在美國隊時執教庫茲瑪，認為他就像是年輕版的吉諾布里（Manu Ginobili）。

「我在此之前完全不了解他。」波波維奇談到今夏執教庫茲瑪時說道，「但現在看他比賽，我覺得他打球的方式似乎十分隨心所欲，他就像是一個年輕版的吉諾布里，充滿活力，非常努力打球。」

庫茲瑪今夏入選美國男籃，卻在與澳洲隊的友誼賽中不慎弄傷左腳踝，不只錯過球隊季前訓練營，連熱身賽都高掛傷兵，開幕戰的「洛城內戰」也無緣上陣，直到2日對上獨行俠隊的比賽才復出。

今天湖人客場迎戰馬刺，賽前馬刺主帥波波維奇受訪時也談到今夏在國家隊曾短暫合作過的庫茲瑪，本屆世界盃美國隊徵召不順，不少大咖球星都以備戰新球季為由紛紛婉拒，最終美國以隊史最差成績第七名作收。

當時美國隊最後12人名單就在庫茲瑪傷退後正式出爐，波總坦言，庫茲瑪的受傷對美國隊打擊非常巨大，「因為我們對他的表現都感到非常興奮，雖然他與我們共處的時間不長，但進步卻非常大，在比賽各方面都有提升，特別是精神層面，讓我成為他的超級粉絲，他表現很出色。」

庫茲瑪波波維奇馬刺

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