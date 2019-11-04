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NBA／過來人給建言 大寶貝：威廉森必須減重

2019-11-04 09:13聯合報 記者毛琬婷／即時報導

頂著今年選秀狀元身分展開NBA生涯，鵜鶘隊新秀威廉森（Zion Williamson）卻因傷勢高掛免戰牌，至今仍未留下正式賽上場紀錄，曾幫助塞爾蒂克在2008年奪冠的「大寶貝」戴維斯（Glen Davis）就以過來人身分給建言，認為威廉森必須減重，別讓體重過重影響到球員生涯。

威廉森在杜克大學時就打出名氣，頂著光環踏入NBA選秀，最終獲得鵜鶘親睞，以狀元之姿加入NBA，不過身高198公分、體重129公斤的威廉森，在大學發生膝蓋受傷狀況後，就面對外界質疑他體重過重的問題。

來到NBA後，威廉森又先後在夏季聯賽與季前熱身賽出現膝蓋傷勢，並在上個月底接受右膝關節鏡手術，也因為外側半月板撕裂，預計將缺席6至8周，導致他可能缺席菜鳥球季的前四分之一賽季。

儘管鵜鶘總管葛里芬（David Griffin）曾在受訪時強調，威廉森是屬於體質較特殊的球員，受傷並非因為體重問題，但同樣是屬於身材壯碩型的前NBA球員戴維斯認為，威廉森必須要減重，因為體重過重就成為他提前退役的重要原因之一。

「威廉森的體重和我當年幾乎一樣，甚至他還比我還矮一些。」威廉森裸足身高198公分，戴維斯則是206公分，「所以身為一個過來人，我認為威廉森必須要控制體重，別像我一樣因為體重毀了自己的職業生涯。」

2007年戴維斯在選秀會上第二輪第35順位被西雅圖超音速隊選中，八年NBA生涯中曾在2008年幫助塞爾蒂克隊打下總冠軍，在2015年、年僅29歲因腳踝及腿部傷勢無奈宣布退役。

威廉森NBA戴維斯

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