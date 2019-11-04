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NBA／傷兵一堆 勇士教頭只能苦笑

2019-11-04 00:34聯合報 記者毛琬婷／綜合報導

日前才傷了大將柯瑞，金州勇士隊再傳利空消息，格林對戰馬刺隊又弄傷手指，球團宣布他的左手食指韌帶撕裂、將缺席數場比賽，加上新入團的羅素扭傷右腳踝，陣中明星等級球員統統缺席，終場八十七比九十三不敵黃蜂隊。

勇士「浪花兄弟」接連倒下，格林、羅素暫時休息，昨天在主場迎戰黃蜂，被迫排出三名新秀先發的陣勢，也是柯爾執教勇士以來首次發生，儘管拚到第四節最後時刻僅有一分差，還是苦吞三連敗。

柯爾說：「這是場很艱難的比賽，球員全力拚戰，最後是教練把事情搞砸了。」

勇士隊傷兵不斷，不敵黃蜂苦吞三連敗。（路透）
勇士隊傷兵不斷，不敵黃蜂苦吞三連敗。（路透）
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柯瑞、羅素雙雙掛病號後，勇士也出現控衛荒，柯爾被問到是否有人選可以替代時，只能無奈地開起玩笑，反問記者有沒有空能來打球。

上季東區冠軍賽對戰組合昨天再度碰頭，公鹿隊「字母哥」安戴托昆波豪奪卅六分、十五籃板、八助攻，終場一一五比一○五擊敗暴龍隊，報了上季落敗一箭之仇，順利取得二連勝。

NBA柯瑞黃蜂格林安戴托昆波公鹿暴龍柯爾羅素勇士

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