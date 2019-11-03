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NBA／今日戰績表 勇士3連敗居西區墊底

2019-11-03 15:17聯合新聞網 整理

「沒有星味」的勇士不敵黃蜂後，戰績1勝5負掉到西區墊底。 美聯社
「沒有星味」的勇士不敵黃蜂後，戰績1勝5負掉到西區墊底。 美聯社
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NBA今日戰績表

鵜鶘 104:115 雷霆

籃網 109:113 活塞

金塊 91:87 魔術

灰狼 131:109 巫師

太陽 114:105 灰熊

暴龍 105:115 公鹿

黃蜂 93:87 勇士

76人 129:128 拓荒者

NBA明日賽程

時間 客場 主場

06:00 公牛 vs. 溜馬

07:00 火箭 vs. 熱火

07:00 國王 vs. 尼克

08:00 湖人 vs. 馬刺(緯來體育台)

08:30 獨行俠 vs. 騎士

10:00 爵士 vs. 快艇(愛爾達體育1台)

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