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NBA／手傷澆不熄決心 柯瑞爸：兒子仍想打奧運

2019-11-03 10:13聯合報 記者毛琬婷／即時報導

老柯瑞（Dell Curry）表示，柯瑞還是很想打奧運。 美聯社
老柯瑞（Dell Curry）表示，柯瑞還是很想打奧運。 美聯社
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金州勇士隊球星柯瑞Stephen Curry）昨天成功接受手術，預計將缺陣至少三個月，儘管如此，仍澆不熄他想為美國隊出征奧運的決心，他的父親老柯瑞（Dell Curry）表示，這絕對會是柯瑞一大目標，「他渴望參加奧運。」

今夏隨著美國隊兵敗世界盃男籃賽，檢討聲浪也湧出，賽後不少NBA大咖球星也紛紛表態自己願意替國家出征奧運會，柯瑞就是其中一人，不過日前他在與太陽隊的比賽中不慎弄傷左手，造成左手第二掌骨骨折，雖成功接受手術仍將缺席至少三個月。

「當然，這是他今年的一個目標，他渴望參加東京奧運。」老柯瑞透露，儘管因傷高掛免戰牌，但兒子想參與奧運的決心不變，「這次受傷只是一個小小的挫折，仍希望康復後能爭取到這個機會。」

之前柯瑞也曾多次扭傷腳踝進入傷兵名單，老柯瑞認為這些經歷讓他知道如何度過復健之路，「他必須耐心並確保自己完全康復，再回歸賽場。」

老柯瑞說：「任何時候當你遇到傷病，都是盡力而為，這次是一個艱難的傷病，但他正在盡力做到最好，三到四個月，我不確定他何時能夠復出，他需要再花些時間慢慢來。」

柯瑞勇士Stephen Curry

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