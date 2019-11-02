親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
MLB
棒球
世界12強棒球賽
NBA
棒協賽事特報
台灣裙襬LPGA
綜合
路跑
運動筆記【賽事】田中馬豐盛補給 連鎖創意日式食堂、義大利麵首度加入北陸小京都─金澤馬拉松（KANAZAWA marathon 2019）
健行筆記岳世界-登山好(小)物推薦分享溪頭/山芙蓉之旅
NBA今日最佳好球- LeBron James (11月2日)賽事懶人包 (11月2日)

NBA／勇士浪花缺陣 格林：輪到我們挨揍了

2019-11-02 23:57聯合報 記者劉肇育／綜合報導

柯瑞手術缺陣後首戰，羅素奮力攻下30分8助攻，但獨木難撐，勇士仍輸給馬刺苦吞本季...
柯瑞手術缺陣後首戰，羅素奮力攻下30分8助攻，但獨木難撐，勇士仍輸給馬刺苦吞本季第4敗。 （美聯社）
分享
在主控柯瑞因左手掌骨折並確定至少休養三個月後的首場比賽，勇士隊面臨嚴苛挑戰，面對黑衫軍馬刺隊，羅素雖拿下全隊最高的卅分，但馬刺靠六人得分上雙的多點開花火力，以一二七比一一Ｏ獲勝，讓勇士以一勝四敗排名跌至西區倒數第二名。

柯瑞日前與太陽之戰左手掌骨折，昨天進行手術，預計要休養至少三個月時間，上半季可能無法再出賽。

在「浪花兄弟」全數缺陣的情況下，勇士昨天面對馬刺打得有氣無力，下半場被對手猛轟七十分，格林還出現左手食指扭傷，下一場比賽能否出賽仍是未知數。

勇士三巨頭唯一繼續出賽的格林說：「過去五年我們幾乎都能保持健康，可說是打敗聯盟所有球隊，但現在顯然輪到我們挨揍了。」

勇士羅素拿下卅分表現最佳，在柯瑞缺陣的情況下，他也出手了全隊最高的廿四次，主帥柯爾說：「柯瑞缺陣，他在場上大多時間都要持球，儘管有一些出手選擇我並不喜歡，但我也會給他一些容錯度，因為他有能力在短時間內火力全開。」

骨折手術

相關新聞

NBA／大三元大戰 詹皇收服歐洲金童

2019-11-02 23:54

NBA／唐西奇爭球頭掛彩 爭議吹判引獨行俠不滿

2019-11-02 18:43

NBA／詹皇、唐西奇大三元亂鬥 破多項聯盟紀錄

2019-11-02 13:38

NBA／上季與格林爭執 杜蘭特坦承是離隊導火線

2019-11-02 17:10

NBA／與偶像詹皇互飆大三元 唐西奇稱太瘋狂

2019-11-02 16:00

NBA／今日戰績表 羅素砍30分難救勇士

2019-11-02 15:13

NBA／米爾斯扮奇兵飆31分 馬刺送勇士第4敗

2019-11-02 15:02

NBA／西蒙斯介入衝突不處分 名記解釋聯盟判決

2019-11-02 14:34

NBA／巴恩斯「神來一補」致勝 國王終於開胡

2019-11-02 13:32

NBA／互飆大三元 湖人詹皇技壓獨行俠唐西奇

2019-11-02 12:58

NBA／泰托姆準絕殺 莫里斯：只有兩人能守住他

2019-11-02 12:56

NBA／開季5場投丟56記三分 哈登難堪另類紀錄

2019-11-02 12:20

NBA／勇士傷兵潮 柯爾：不會過度使用格林

2019-11-02 12:11

NBA／羅斯返風城持續高檔 活塞關鍵熄火惜敗

2019-11-02 12:10

NBA／莫里斯差點演復仇 泰托姆致勝跳救綠衫軍

2019-11-02 11:30

NBA／火箭MVP連線63分無用 籃網靠團隊勝出

2019-11-02 11:09

NBA／遭指不合群 厄文：不須成為別人眼中完人

2019-11-02 11:00

NBA／字母哥一夫當關 公鹿三分砲火猛烈拆穿魔術

2019-11-02 10:49

NBA／左手骨折動刀 柯瑞至少缺席3個月

2019-11-02 10:10

NBA／雷納德賞老東家首敗 波總讚：成就超乎預期

2019-11-02 00:08

勇士浪花淘盡真完蛋了 可考慮換走羅素簽下甜瓜

2019-11-01 07:00

化身活塞精神領袖 羅斯拼出年度第六人氣勢

2019-11-01 07:00

勇士幫同時落難 柯爾、簡崔、華頓灰頭土臉

2019-10-31 07:00

火箭升空新動能？ 衛少帶來的變化和隱憂

2019-10-31 07:00

走下神壇的勇士 新賽季嚴酷考驗才剛開始

2019-10-30 13:40

新狼王唐斯大爆發 不像賈奈特更像柯瑞

2019-10-29 07:00

艾頓陷禁藥風波 太陽如何撐過禁賽期？

2019-10-28 07:00

瘋狂的開幕之夜 生涯首役亮眼的五大新秀

2019-10-25 07:00

斯洛維尼亞籃球天才 唐西奇的天空沒有極限！

2019-10-25 07:00

NBA新球季開打 十月份一二三3大看點

2019-10-24 07:00

詹皇、戴維斯華麗無雙 庫茲瑪夠格排湖人老三？

2019-10-22 07:00

傳承韋德時代火炬 巴特勒能否帶給南灘新希望？

2019-10-20 15:00

首輪13順位傳說 熱火赫洛是下個頂尖射手

2019-10-18 07:00

勇士無柯瑞立刻變爛隊 但慘敗中也有點驚喜

2019-10-18 07:00

NBA雙關廣告 為贊助商創造雙邊關係

2019-10-17 07:00

莫雷失言代價高 NBA當局低調處理得當

2019-10-16 07:00

日本「陳信安」馬場雄大 為何被獨行俠放棄？

2019-10-15 07:00

NBA的異業結盟 擴大贊助收入的三支箭

2019-10-10 07:00

四大主力歷經世界盃洗禮 綠衫軍如何重返榮光？

2019-10-08 07:00
看更多

熱門文章

NBA／詹皇、唐西奇大三元亂鬥 破多項聯盟紀錄

2019-11-02 13:38

NBA／互飆大三元 湖人詹皇技壓獨行俠唐西奇

2019-11-02 12:58

NBA／與偶像詹皇互飆大三元 唐西奇稱太瘋狂

2019-11-02 16:00

NBA／開季5場投丟56記三分 哈登難堪另類紀錄

2019-11-02 12:20

NBA／左手骨折動刀 柯瑞至少缺席3個月

2019-11-02 10:10

NBA／火箭MVP連線63分無用 籃網靠團隊勝出

2019-11-02 11:09

MLB／國民下周造訪白宮 終結者第一個說不去

2019-11-02 07:02

NBA／雷納德賞老東家首敗 波總讚：成就超乎預期

2019-11-02 00:08

12強／張進德超大號陽春砲 中華隊熱身賽逼平古巴

2019-11-02 20:15

NBA／勇士傷兵潮 柯爾：不會過度使用格林

2019-11-02 12:11

NBA／西蒙斯介入衝突不處分 名記解釋聯盟判決

2019-11-02 14:34

NBA／泰托姆準絕殺 莫里斯：只有兩人能守住他

2019-11-02 12:56

NBA／遭指不合群 厄文：不須成為別人眼中完人

2019-11-02 11:00

NBA／羅斯返風城持續高檔 活塞關鍵熄火惜敗

2019-11-02 12:10

MLB／跟去年紅襪一樣 國民的冠軍金盃也歪了

2019-11-02 09:25

NBA／米爾斯扮奇兵飆31分 馬刺送勇士第4敗

2019-11-02 15:02

12強／中澳熱身賽改6點半開打 廖乙忠先發

2019-11-02 17:33

NBA／巴恩斯「神來一補」致勝 國王終於開胡

2019-11-02 13:32

12強／情蒐委內瑞拉 洪總：只看一場不準

2019-11-02 18:03

黑豹旗／打滿9局 維多利亞實中教頭給球員100分

2019-11-02 15:45

NBA／莫里斯差點演復仇 泰托姆致勝跳救綠衫軍

2019-11-02 11:30

MLB／只想執教紐約 貝爾川出任大都會教頭

2019-11-02 08:00

NBA／上季與格林爭執 杜蘭特坦承是離隊導火線

2019-11-02 17:10

MLB／太空人爭冠失利 富商鐵粉慘賠仍無悔

2019-11-02 16:15

12強／林鋅杰投球限制放寬 有利中華隊調度

2019-11-02 17:00

MLB／小史是否跳脫合約 遊行前可能就有答案

2019-11-02 08:20

NBA／唐西奇爭球頭掛彩 爭議吹判引獨行俠不滿

2019-11-02 18:43

12強賽／官辦熱身賽 波多黎各連兩戰遭南韓完封

2019-11-02 20:56

12強／王宗豪拆彈成功 洪總：很棒

2019-11-02 21:49

12強／打了才知道 高國輝：要對中華隊有信心

2019-11-02 16:50

NBA／字母哥一夫當關 公鹿三分砲火猛烈拆穿魔術

2019-11-02 10:49

WTA年終賽／56分鐘速勝 謝淑薇挺進女雙決賽

2019-11-03 00:21

台灣LPGA／踏入球場當啦啦隊 曾雅妮直呼手癢

2019-11-02 10:49

NBA／今日戰績表 羅素砍30分難救勇士

2019-11-02 15:13

12強／王柏融吞2K 洪總：狀況沒到很好

2019-11-02 21:40

中職／悍將第一指名變裝紅蘿蔔 江國豪：滿可愛的

2019-11-02 18:07

黑豹旗／雙胞胎扛維多利亞前兩棒 兄弟檔偶像大不同

2019-11-02 16:04

馬祖馬拉松三千好手參賽 游雅君奪半馬冠軍

2019-11-02 17:05

12強／張進德開轟 帽子裡藏「密碼」

2019-11-02 21:59

中職／悍將菜鳥日秀才藝 「老鳥」范玉禹扮美人魚

2019-11-02 17:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top