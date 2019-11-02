NBA／勇士浪花缺陣 格林：輪到我們挨揍了

2019-11-02 23:57 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ／綜合報導



柯瑞手術缺陣後首戰，羅素奮力攻下30分8助攻，但獨木難撐，勇士仍輸給馬刺苦吞本季第4敗。 （美聯社） 分享 facebook 在主控柯瑞因左手掌骨折並確定至少休養三個月後的首場比賽，勇士隊面臨嚴苛挑戰，面對黑衫軍馬刺隊，羅素雖拿下全隊最高的卅分，但馬刺靠六人得分上雙的多點開花火力，以一二七比一一Ｏ獲勝，讓勇士以一勝四敗排名跌至西區倒數第二名。

柯瑞日前與太陽之戰左手掌骨折，昨天進行手術，預計要休養至少三個月時間，上半季可能無法再出賽。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

在「浪花兄弟」全數缺陣的情況下，勇士昨天面對馬刺打得有氣無力，下半場被對手猛轟七十分，格林還出現左手食指扭傷，下一場比賽能否出賽仍是未知數。

勇士三巨頭唯一繼續出賽的格林說：「過去五年我們幾乎都能保持健康，可說是打敗聯盟所有球隊，但現在顯然輪到我們挨揍了。」

勇士羅素拿下卅分表現最佳，在柯瑞缺陣的情況下，他也出手了全隊最高的廿四次，主帥柯爾說：「柯瑞缺陣，他在場上大多時間都要持球，儘管有一些出手選擇我並不喜歡，但我也會給他一些容錯度，因為他有能力在短時間內火力全開。」