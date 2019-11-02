NBA／唐西奇爭球頭掛彩 爭議吹判引獨行俠不滿

2019-11-02 18:43 聯合新聞網 綜合報導



雖然人沒大礙，但是唐西奇本人跟獨行俠，對這次碰撞沒有任何吹判相當不滿。 路透 分享 facebook

獨行俠當家後衛唐西奇（Luka Doncic）今作客湖人主場，與「詹皇」詹姆斯（LeBron James）互飆大三元，有好表現之餘，唐西奇卻不幸在比賽末節掛彩，頭部因此縫了三針。

唐西奇在第4節，一波球權爭搶中，頭部不小心撞上湖人中鋒哈沃德（Dwight Howard），這一撞讓唐西奇必須縫上3針，但好在經過隊醫檢查後，沒有腦震盪的症狀發生。

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唐西奇對此表示：「我在撞到的當下感覺不太舒服，但之後就沒事了。沒什麼好擔心的，只是有點痛，我用冰塊冰敷之後，感覺有比較好。」

雖然人沒大礙，但是唐西奇本人跟獨行俠，對這次碰撞沒有任何吹判相當不滿。主帥卡萊爾（Rick Carlisle）就跳出來為子弟兵說話，表示：「我也有點不滿。很沒有道理，這場比賽很硬，球員情緒很多。你以為你被撞了，但裁判就是沒吹，這種感覺很難受。」

哈沃德則為自己叫屈：「我覺得他想對我賴犯規，他嘗試靠近我，然後博取哨聲，好在裁判沒給過，但我希望他沒事。」

不只這次碰撞，獨行俠球員對哈沃德非法掩護，導致湖人後衛格林（Danny Green）投進追平3分球一事也頗有微詞。當時追防格林的小柯瑞（Seth Curry）直言：「我知道那波進攻會發生什麼事，我也嘗試要去阻斷傳球，但哈沃德直接把我抓住，很明顯是犯規但沒吹。」