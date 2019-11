NBA／唐西奇爭球頭掛彩 爭議吹判引獨行俠不滿

雖然人沒大礙,但是唐西奇本人跟獨行俠,對這次碰撞沒有任何吹判相當不滿。 路透 分享 facebook

獨行俠當家後衛唐西奇(Luka Doncic)今作客湖人主場,與「詹皇」詹姆斯(LeBron James)互飆大三元,有好表現之餘,唐西奇卻不幸在比賽末節掛彩,頭部因此縫了三針。

唐西奇在第4節,一波球權爭搶中,頭部不小心撞上湖人中鋒哈沃德(Dwight Howard),這一撞讓唐西奇必須縫上3針,但好在經過隊醫檢查後,沒有腦震盪的症狀發生。

唐西奇對此表示:「我在撞到的當下感覺不太舒服,但之後就沒事了。沒什麼好擔心的,只是有點痛,我用冰塊冰敷之後,感覺有比較好。」

雖然人沒大礙,但是唐西奇本人跟獨行俠,對這次碰撞沒有任何吹判相當不滿。主帥卡萊爾(Rick Carlisle)就跳出來為子弟兵說話,表示:「我也有點不滿。很沒有道理,這場比賽很硬,球員情緒很多。你以為你被撞了,但裁判就是沒吹,這種感覺很難受。」

Luca Doncic with the rare flop into @DwightHoward’s chin. #lucaflop #doncicflop #nba @ESPNNBA pic.twitter.com/j4SPhmRoX7