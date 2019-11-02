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NBA／上季與格林爭執 杜蘭特坦承是離隊導火線

2019-11-02 17:10聯合新聞網 綜合報導

杜蘭特（右）承認與格林（左）爭執為離隊導火線。 歐新社
杜蘭特（右）承認與格林（左）爭執為離隊導火線。 歐新社
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幫助勇士拿下2座金盃的明星前鋒杜蘭特（Kevin Durant），今夏與球隊分手，轉投籃網跟厄文搭檔。近日在ESPN的訪談節目中，杜蘭特提到當初和格林（Draymond Green）的口水戰，是決定離隊的原因之一，除兩人爭執外，杜蘭特亦在受訪時表明將不會在本賽季復出。

事件發生在上季勇士與快艇的其中一場比賽，當時杜蘭特跟格林在休息室起了口角，後者甚至因此被球隊禁賽一場。對此杜蘭特表示：「如果重來，我不希望事情發生，我覺得可以避免，事發的有點無緣無故。」。

另外被問到這起事件是否為離隊導火線，杜蘭特接著說：「我在想，如果你的隊友這樣跟你說話，你勢必會考慮要不要留隊。雖然我們有談過，但這起事件是原因之一，我也不打算騙人。」，不過杜蘭特也點出勇士陣中老將退休，以及球員年齡漸增也是讓他想轉換環境的因素。

「我認為勇士遲早都會面臨困境，無論如何這組合都會走向終點，李文斯頓(Shaun Livingston)退休了，伊古達拉(Andre Iguodala)又老了一歲，再加上我們的巨型合約將會讓勇士挖了大坑，難以再招攬其他球員。」

「對大家來說，真的是時候離開了。」杜蘭特這麼說。

至於爆粗口的格林早在本月初，接受ESPN訪問時承認自己的疏失：「我得接受是我做錯了。我必須放下固執，並認錯才能夠繼續邁進。我失去杜蘭特對我的信任，感覺不是拿下冠軍或是贏幾場比賽就可以了事。我很喜歡杜蘭特，就像兄弟一樣。」

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