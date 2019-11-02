NBA／詹皇、唐西奇大三元亂鬥 破多項聯盟紀錄

2019-11-02 13:38 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ／即時報導



詹姆斯(右)繳出39分16助攻12籃板，唐西奇(左)也有31分15助攻13籃板，成為聯盟史上首對單場皆送出至少15助攻並拿下大三元的對手。 路透 分享 facebook

洛杉磯湖人詹姆斯（LeBron James）與達拉斯獨行俠唐西奇（Luka Doncic）今天上演一場跨世代的大三元大亂鬥，前者繳出39分16助攻12籃板，後者也有31分15助攻13籃板，成為聯盟史上首對單場皆送出至少15助攻並拿下大三元的對手，兩人還改寫了多項聯盟紀錄。

湖人今天在雙核心詹姆斯與戴維斯（Anthony Davis）聯手進帳70分，包括延長賽合計拿下全隊16分中的15分領軍下，以119：110逆轉獨行俠，在開幕戰吞敗後拉出一波四連勝。

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而本場比賽的焦點放在詹姆斯與唐西奇兩名新舊世代全能球員的對決上，最終兩人都拿下大三元且改寫多項聯盟紀錄，其中詹姆斯成為聯盟史上第3位達成生涯30場「30分級大三元」的球員，前兩人分別是「大Ｏ」羅伯森（Oscar Robertson）與火箭後衛衛斯特布魯克（Russell Westbrook）。

詹姆斯也成為繼1990年的魔術強森（Magic Johnson）後，首位拿下30分15助攻10籃板的湖人球員，而他生涯累積185場單場至少20分10助攻5抄截，更是自從2003年他加入聯盟至今的最多場次，緊追在後的分別為衛斯特布魯克的178場與哈登（James Haredn）的112場。

至於今天撞傷後腦勺仍撐完全場的唐西奇，更成為對戰湖人以及對戰詹姆斯所屬球隊，最年輕的大三元數據締造者，他在生涯前77場比賽已經拿下10次大三元，是聯盟史上使用第三少場次達成此紀錄的球員，並成為聯盟在21歲前拿下最多大三元數據的球員。