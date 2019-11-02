親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
MLB
棒球
世界12強棒球賽
NBA
棒協賽事特報
台灣裙襬LPGA
綜合
路跑

國一彰化縣溪州段5車連環車禍 彭姓女子傷重當場死亡

內部民調只差8趴 韓國瑜拚11月中黃金交叉目標不變

運動筆記用我的爽腳換到一個我想要的禮物澳洲超級馬拉松十日賽
健行筆記岳世界-登山好(小)物推薦分享溪頭/山芙蓉之旅
NBA焦點球員- Patty Mills (11月2日)焦點球員- D'Angelo Russell (11月2日)

NBA／泰托姆準絕殺 莫里斯：只有兩人能守住他

2019-11-02 12:56聯合報 記者劉肇育／即時報導

塞爾蒂克年輕前鋒泰托姆於最後1.3秒投進致勝跳投，全隊欣喜若狂。 美聯社
塞爾蒂克年輕前鋒泰托姆於最後1.3秒投進致勝跳投，全隊欣喜若狂。 美聯社
分享

波士頓塞爾蒂克今天在與紐約尼克之戰，靠著年輕前鋒泰托姆（Jayson Tatum）於最後1.3秒投進致勝跳投，以104：102擊退尼克，讓一度投進追平分的尼克莫里斯（Marcus Morris）的心情相當複雜，並直言全聯盟只有兩個人能守得住泰托姆，一個是自己，一個是效力活塞的雙胞胎哥哥莫里斯（Markieff Morris）。

上賽季還效力塞爾蒂克的莫里斯，在今年夏天以自由球員身份轉戰尼克後，今天面對前東家火力全開拿下全場最高的29分外帶9籃板，其中包括在第四節最後4.7秒投進追平比數的三分球，成為尼克本場比賽表現最亮眼的球員。

不過塞爾蒂克泰托姆卻在下一波進攻中粉碎了莫里斯當英雄的美夢，他在今年選秀探花巴瑞特（RJ Barrett）防守下，於底線投進致勝跳投，幫助塞爾蒂克在開幕戰吞敗後收下四連勝。

對於為球隊投進致勝球，泰托姆坦言，出手時充滿信心，也歸功於平日的努力訓練，「我們有很多的選擇，但史馬特（Marcus Smart）把球傳給了我，於是我就去完成任務。我感覺自己每一次出手都會進，因為這就是我們努力訓練的目的，這感覺太棒了，能夠投進決定勝負的進球，但今天我們每個人都做出貢獻，這才是最棒的事情。」

而無緣扮演英雄的莫里斯則表示心情有點複雜，因為自己很樂於見到昔日小老弟泰托姆的成長，「他更有自信、更冷靜又更具侵略性了，我總是告訴他，聯盟中只有兩個人守得住他，一個是我，一個是我哥哥。我見證了他一路成長，對於他的表現我一點都不訝異。」

對於老大哥的說法，泰托姆也笑著回應，「從我第一天到塞爾蒂克開始，他就不斷對我說這句話，他總是這樣滿嘴屁話。事實上，我希望今天最後一刻是他防守我，但他換防了，讓我把握住了眼前的機會。」

塞爾蒂克尼克Marcus Smart

相關新聞

NBA／詹皇、唐西奇大三元亂鬥 破多項聯盟紀錄

2019-11-02 13:38

NBA／互飆大三元 湖人詹皇技壓獨行俠唐西奇

2019-11-02 12:58

NBA／左手骨折動刀 柯瑞至少缺席3個月

2019-11-02 10:10

NBA／巴恩斯「神來一補」致勝 國王終於開胡

2019-11-02 13:32

NBA／開季5場投丟56記三分 哈登難堪另類紀錄

2019-11-02 12:20

NBA／勇士傷兵潮 柯爾：不會過度使用格林

2019-11-02 12:11

NBA／遭指不合群 厄文：不須成為別人眼中完人

2019-11-02 11:00

NBA／羅斯返風城持續高檔 活塞關鍵熄火惜敗

2019-11-02 12:10

NBA／莫里斯差點演復仇 泰托姆致勝跳救綠衫軍

2019-11-02 11:30

NBA／火箭MVP連線63分無用 籃網靠團隊勝出

2019-11-02 11:09

NBA／字母哥一夫當關 公鹿三分砲火猛烈拆穿魔術

2019-11-02 10:49

NBA／雷納德賞老東家首敗 波總讚：成就超乎預期

2019-11-02 00:08

NBA／向微笑刺客取經 羅斯：他曾擊敗喬丹

2019-11-01 17:26

NBA／雷納德38分退老東家：對抗老隊友很有趣

2019-11-01 16:45

NBA／今日戰績表 快艇雷納德領軍飆分擊破馬刺

2019-11-01 15:06

NBA／雷納德狂飆38分12籃板 快艇賞馬刺首敗

2019-11-01 14:46

NBA／英格倫、歐卡佛聯手痛擊金塊 鵜鶘開季首勝

2019-11-01 14:43

NBA／新秀雙人組表現亮眼 帶動熱火戰績起飛

2019-11-01 14:26

NBA／前隊友爆衝突 巴特勒：我就知道會被扯進去

2019-11-01 12:32

NBA／熱火菜鳥飆分秀 比肩歐尼爾、KD紀錄

2019-11-01 12:00

NBA／心情不受影響 柯瑞扮巴斯光年過萬聖節

2019-11-01 11:54

NBA／浪花兄弟都倒下 勇士老闆：不接受擺爛

2019-11-01 09:49

NBA／唐斯、安比德遭禁賽 灰狼力挺自家球員

2019-11-01 09:36

勇士浪花淘盡真完蛋了 可考慮換走羅素簽下甜瓜

2019-11-01 07:00

化身活塞精神領袖 羅斯拼出年度第六人氣勢

2019-11-01 07:00

勇士幫同時落難 柯爾、簡崔、華頓灰頭土臉

2019-10-31 07:00

火箭升空新動能？ 衛少帶來的變化和隱憂

2019-10-31 07:00

走下神壇的勇士 新賽季嚴酷考驗才剛開始

2019-10-30 13:40

新狼王唐斯大爆發 不像賈奈特更像柯瑞

2019-10-29 07:00

艾頓陷禁藥風波 太陽如何撐過禁賽期？

2019-10-28 07:00

瘋狂的開幕之夜 生涯首役亮眼的五大新秀

2019-10-25 07:00

斯洛維尼亞籃球天才 唐西奇的天空沒有極限！

2019-10-25 07:00

NBA新球季開打 十月份一二三3大看點

2019-10-24 07:00

詹皇、戴維斯華麗無雙 庫茲瑪夠格排湖人老三？

2019-10-22 07:00

傳承韋德時代火炬 巴特勒能否帶給南灘新希望？

2019-10-20 15:00

首輪13順位傳說 熱火赫洛是下個頂尖射手

2019-10-18 07:00

勇士無柯瑞立刻變爛隊 但慘敗中也有點驚喜

2019-10-18 07:00

NBA雙關廣告 為贊助商創造雙邊關係

2019-10-17 07:00

莫雷失言代價高 NBA當局低調處理得當

2019-10-16 07:00
看更多

熱門文章

NBA／互飆大三元 湖人詹皇技壓獨行俠唐西奇

2019-11-02 12:58

NBA／雷納德38分退老東家：對抗老隊友很有趣

2019-11-01 16:45

NBA／左手骨折動刀 柯瑞至少缺席3個月

2019-11-02 10:10

NBA／火箭MVP連線63分無用 籃網靠團隊勝出

2019-11-02 11:09

NBA／雷納德賞老東家首敗 波總讚：成就超乎預期

2019-11-02 00:08

NBA／向微笑刺客取經 羅斯：他曾擊敗喬丹

2019-11-01 17:26

NBA／新秀雙人組表現亮眼 帶動熱火戰績起飛

2019-11-01 14:26

MLB／國民下周造訪白宮 終結者第一個說不去

2019-11-02 07:02

NBA／英格倫、歐卡佛聯手痛擊金塊 鵜鶘開季首勝

2019-11-01 14:43

NBA／遭指不合群 厄文：不須成為別人眼中完人

2019-11-02 11:00

12強／現身棒球公園 王維中偶包重只投球

2019-11-01 17:49

NBA／羅斯返風城持續高檔 活塞關鍵熄火惜敗

2019-11-02 12:10

NBA／開季5場投丟56記三分 哈登難堪另類紀錄

2019-11-02 12:20

MLB／跟去年紅襪一樣 國民的冠軍金盃也歪了

2019-11-02 09:25

冬盟／林威助掌兵符 中職聯隊32選手參戰

2019-11-01 16:50

12強／巧遇恰恰 曾仁和獲鼓勵卻「已讀沒回」

2019-11-01 18:40

中職／兄弟總教練伯納走人 林威助升一軍？

2019-11-02 00:06

NBA／莫里斯差點演復仇 泰托姆致勝跳救綠衫軍

2019-11-02 11:30

MLB／只想執教紐約 貝爾川出任大都會教頭

2019-11-02 08:00

NBA／勇士傷兵潮 柯爾：不會過度使用格林

2019-11-02 12:11

黑豹旗／左中女隊長王薇婷 重組球隊圓夢參賽

2019-11-01 14:47

MLB／小史是否跳脫合約 遊行前可能就有答案

2019-11-02 08:20

田中馬成全台4大馬拉松 堅守人情味不拚標章

2019-11-01 18:50

12強熱身賽／車輪戰對古、澳 中華要找最佳陣容

2019-11-02 00:05

台灣LPGA／老公愛相隨 許美貞次輪暫居榜首

2019-11-01 17:28

NBA／詹皇、唐西奇大三元亂鬥 破多項聯盟紀錄

2019-11-02 13:38

NBA／字母哥一夫當關 公鹿三分砲火猛烈拆穿魔術

2019-11-02 10:49

WTA年終賽／不敵德荷連線 詹家姊妹無緣四強

2019-11-02 00:42

NBA／巴恩斯「神來一補」致勝 國王終於開胡

2019-11-02 13:32

世界盃橄欖球／從小千錘百鍊 南非選手露頭角

2019-11-02 03:51

NBA／泰托姆準絕殺 莫里斯：只有兩人能守住他

2019-11-02 12:56

NBA／今日戰績表 快艇雷納德領軍飆分擊破馬刺

2019-11-01 15:06

台灣LPGA／踏入球場當啦啦隊 曾雅妮直呼手癢

2019-11-02 10:49

12強熱身賽／今永昇太3局6K 日本勝加拿大

2019-11-01 21:58

台灣LPGA／回台添信心 陳宇茹抓7鳥成台將首位

2019-11-02 00:10

台灣LPGA／恰式精神感染 徐薇淩客製球桿致敬

2019-11-02 09:29

台灣LPGA／體驗國際頂級賽事 台體大運動專業管理學系現場觀賽

2019-11-01 14:33

圖／台灣LPGA陳宇茹抓7鳥 次輪66桿台將最佳

2019-11-01 16:22

台灣LPGA／轉場後遇亂流 侯羽桑次輪並列第18

2019-11-01 16:12

圖／台灣LPGA許美貞次輪再繳66桿 兩輪暫列第一

2019-11-01 16:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top