NBA／泰托姆準絕殺 莫里斯：只有兩人能守住他

2019-11-02 12:56 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ／即時報導



塞爾蒂克年輕前鋒泰托姆於最後1.3秒投進致勝跳投，全隊欣喜若狂。 美聯社 分享 facebook

波士頓塞爾蒂克今天在與紐約尼克之戰，靠著年輕前鋒泰托姆（Jayson Tatum）於最後1.3秒投進致勝跳投，以104：102擊退尼克，讓一度投進追平分的尼克莫里斯（Marcus Morris）的心情相當複雜，並直言全聯盟只有兩個人能守得住泰托姆，一個是自己，一個是效力活塞的雙胞胎哥哥莫里斯（Markieff Morris）。

上賽季還效力塞爾蒂克的莫里斯，在今年夏天以自由球員身份轉戰尼克後，今天面對前東家火力全開拿下全場最高的29分外帶9籃板，其中包括在第四節最後4.7秒投進追平比數的三分球，成為尼克本場比賽表現最亮眼的球員。

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不過塞爾蒂克泰托姆卻在下一波進攻中粉碎了莫里斯當英雄的美夢，他在今年選秀探花巴瑞特（RJ Barrett）防守下，於底線投進致勝跳投，幫助塞爾蒂克在開幕戰吞敗後收下四連勝。

對於為球隊投進致勝球，泰托姆坦言，出手時充滿信心，也歸功於平日的努力訓練，「我們有很多的選擇，但史馬特（Marcus Smart）把球傳給了我，於是我就去完成任務。我感覺自己每一次出手都會進，因為這就是我們努力訓練的目的，這感覺太棒了，能夠投進決定勝負的進球，但今天我們每個人都做出貢獻，這才是最棒的事情。」

而無緣扮演英雄的莫里斯則表示心情有點複雜，因為自己很樂於見到昔日小老弟泰托姆的成長，「他更有自信、更冷靜又更具侵略性了，我總是告訴他，聯盟中只有兩個人守得住他，一個是我，一個是我哥哥。我見證了他一路成長，對於他的表現我一點都不訝異。」

對於老大哥的說法，泰托姆也笑著回應，「從我第一天到塞爾蒂克開始，他就不斷對我說這句話，他總是這樣滿嘴屁話。事實上，我希望今天最後一刻是他防守我，但他換防了，讓我把握住了眼前的機會。」