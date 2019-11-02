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NBA／勇士傷兵潮 柯爾：不會過度使用格林

2019-11-02 12:11聯合報 記者毛琬婷／即時報導

雖然面臨傷兵潮，但勇士教頭柯爾表示不會過度使用格林，會合理安排他的出賽時間。 美...
雖然面臨傷兵潮，但勇士教頭柯爾表示不會過度使用格林，會合理安排他的出賽時間。 美聯社
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勇士隊球星柯瑞（Stephen Curry）日前在比賽中不慎造成左手骨折，今天他成功接受手術，將缺席至少三個月的時間，而在他養傷期間扛起球隊重擔的責任也落到格林（Draymond Green）身上，勇士主帥柯爾（Steve Kerr）在賽前受訪時表示，不會過度使用格林，會合理安排他的出賽時間。

勇士本季面臨多位奪冠陣容出走，湯普森（Klay Thompson）因膝傷恐無緣上場，現在柯瑞的左手骨折進入傷兵名單，也讓勇士戰力大受影響。

今天與馬刺隊的賽前，柯爾談到柯瑞至少要缺陣三個月時表示：「情況就是這樣了，現在最重要的就是今天的比賽，並為未來比賽作好準備，其他事情都不是重點。」

在「浪花兄弟」接連倒下後，勇士健康的明星球員僅剩格林與今夏從籃網交易來的羅素（D'Angelo Russell），不過柯爾表示，不會因此過度使用格林，會讓他有適當時間休息。

「我們不會過度使用他，現在他差不多是唯一健康的球員了，我們會合理的安排他的出賽時間。」柯爾強調，儘管勇士本季面臨傷兵潮衝擊，但球隊目標依舊不變，「我們仍然希望能贏球，我們了解現在的情況，我們沒理由不成為每晚最努力打球的球隊，也許我們天賦不夠，但仍會拚命競爭。」

勇士柯爾格林

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