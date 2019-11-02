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NBA／左手骨折動刀 柯瑞至少缺席3個月

2019-11-02 09:25聯合報 記者毛琬婷／即時報導

金州勇士隊球星柯瑞（Stephen Curry）在日前對戰太陽隊的比賽中，不慎造成左手第二掌骨骨折，勇士官方今天更新傷情，他已在今天完成手術，預計將缺陣至少三個月，「浪花兄弟」接連倒下也讓勇士戰力大受影響。

柯瑞在上月31日對戰太陽的比賽中，在第三節剩下8分半鐘時，在一次切入上籃過程中重心不穩摔落在地，過程中他先是用雙手支撐地板，隨後左手又遭到太陽中鋒拜恩斯（Aron Baynes）重壓，導致左手骨折。

今天勇士官方更新柯瑞傷情，他已在美國時間周五完成手術，預計缺席至少三個月，之後再視恢復情況決定復出時間，可能至少缺席45場比賽。

上季錯失三連霸的勇士，本季陣容「大風吹」，明星球員杜蘭特（Kevin Durant）離隊轉披籃網球衣，湯普森（Klay Thompson）也因膝傷本季恐無緣上場，儘管從籃網交易來羅素（DAngelo Russell），但本季前四戰只打出一勝三負的成績。

勇士柯瑞籃網

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