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NBA／雷納德賞老東家首敗 波總讚：成就超乎預期

2019-11-02 00:08聯合報 記者劉肇育／綜合報導

雷納德（右）率領快艇隊擊敗老東家。 （路透）
雷納德（右）率領快艇隊擊敗老東家。 （路透）
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在輪休了一場比賽後，快艇隊雷納德昨與老東家馬刺隊之戰，進帳卅八分、十二籃板，成為葛里芬後首位達成此數據的快艇球員，助隊以一○三比九十七賞給馬刺本賽季首敗。

快艇本季雖獲得雷納德助拳，仍保守應戰，讓他在日前與爵士隊之戰輪休充電，昨天碰上老東家，雷納德火力全開，單場出手是生涯新高的卅二次，拿下全場最高分，另有四抄截，奪得對戰老東家的第二勝。

與老戰友、昔日教頭波波維奇對戰，雷納德坦言，這是很有趣的事情，「我一直在期待的事情，能對抗一名好教練與老隊友們，總是一件很有趣的事情。事實上，我們（與波波維奇）在大多時候都維持不錯的關係。」

昨天賽前與賽後，雷納德與前隊友，波波維奇都有互動，賽前波波維奇也稱讚雷納德現今的成就，是他們過去未曾想過的。

波波維奇說：「我們剛選他時，沒想到他能達到今天的成就，就像我們也沒想過吉諾布里會成為今天的吉諾布里。他的職業態度完全沒話說，且樂於學習，就像一開始我們希望他專注在防守，他也全力去做了。」

雷納德在上個賽季與馬刺德羅展互換東家，隨即幫助暴龍奪得總冠軍，對於雷納德扳倒前東家的表現，德羅展說：「與前東家對戰，我認為都會帶來更多動力。」

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