NBA／向微笑刺客取經 羅斯：他曾擊敗喬丹

2019-11-01 17:26 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ／即時報導



開季前五場比賽繳出平均20.4分6.2助攻的亮眼數據，底特律活塞「飆風玫瑰」羅斯（Derrick Rose）在今年開季打出驚奇表現，在今天接受訪問時他透露，其實在開季前與聯盟傳奇後衛湯瑪斯（Isiah Thomas）有過一段交流對他產生很大的幫助，也希望向他取經幫助活塞奪得總冠軍。

身為聯盟史上最年輕的年度MVP，羅斯在飽受傷病摧殘後，連續兩個賽季都有令人驚奇的表現，尤其本季轉披活塞戰袍後，他一度在面對老鷹和76人的比賽中單場拿下27分與31分，重拾過往風采。

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而羅斯透露，球隊在今年季前找來曾效力活塞的傳奇後衛湯瑪斯與他分享個人經驗，對他在心理層面上有很大的幫助，「我和他有過交流，但要深談還是需要一點時間，但其實他不需要對我多說什麼，因為他在巔峰時期是第一位擊敗喬丹（Michael Jordan）的人，也是唯一一人，身為一名控球後衛能夠有如此驚人的表現，真的意義重大，他也向大家展示如何當一名領袖，以及自己有多好強。」

與羅斯一樣來自芝加哥的湯瑪斯也透露，已經觀察這位過去被公牛譽為中興希望的31歲後衛很長一段時間，「我真的沒有見過一個後衛有如此優異的運動能力，這讓大家都很喜歡看他比賽。我們所有人都希望自己能為家鄉球隊效力，所以當過去羅斯從公牛主場通道出場時，大家都會把他想做是自己的夢境，並為他感到驕傲。」

羅斯則表示，身為一名控球後衛有很多事情能夠從湯瑪斯身上學習，尤其是曾兩度帶領活塞奪冠，讓羅斯更希望能向他取經，「我生涯還未拿過一座總冠軍，但這是我一直想要到達的境界，在活塞打球我希望能夠向他多多學習，看看能否幫助活塞邁向成功。」