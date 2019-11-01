親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
MLB
棒球
世界12強棒球賽
NBA
棒協賽事特報
台灣裙襬LPGA
綜合
路跑

私菸案轉守為攻 2少校直呼：逃稅的根本是華航

首里城大火一發不可收拾 原因指向沖繩獨有紅漆

運動筆記用我的爽腳換到一個我想要的禮物澳洲超級馬拉松十日賽
健行筆記岳世界-登山好(小)物推薦分享溪頭/山芙蓉之旅
NBA今日最佳灌籃- Gary Harris (11月11日)今日最佳好球- Deandre' Bembry (11月1日)

NBA／向微笑刺客取經 羅斯：他曾擊敗喬丹

2019-11-01 17:26聯合報 記者劉肇育／即時報導

開季前五場比賽繳出平均20.4分6.2助攻的亮眼數據，底特律活塞「飆風玫瑰」羅斯（Derrick Rose）在今年開季打出驚奇表現，在今天接受訪問時他透露，其實在開季前與聯盟傳奇後衛湯瑪斯（Isiah Thomas）有過一段交流對他產生很大的幫助，也希望向他取經幫助活塞奪得總冠軍。

身為聯盟史上最年輕的年度MVP，羅斯在飽受傷病摧殘後，連續兩個賽季都有令人驚奇的表現，尤其本季轉披活塞戰袍後，他一度在面對老鷹和76人的比賽中單場拿下27分與31分，重拾過往風采。

而羅斯透露，球隊在今年季前找來曾效力活塞的傳奇後衛湯瑪斯與他分享個人經驗，對他在心理層面上有很大的幫助，「我和他有過交流，但要深談還是需要一點時間，但其實他不需要對我多說什麼，因為他在巔峰時期是第一位擊敗喬丹（Michael Jordan）的人，也是唯一一人，身為一名控球後衛能夠有如此驚人的表現，真的意義重大，他也向大家展示如何當一名領袖，以及自己有多好強。」

與羅斯一樣來自芝加哥的湯瑪斯也透露，已經觀察這位過去被公牛譽為中興希望的31歲後衛很長一段時間，「我真的沒有見過一個後衛有如此優異的運動能力，這讓大家都很喜歡看他比賽。我們所有人都希望自己能為家鄉球隊效力，所以當過去羅斯從公牛主場通道出場時，大家都會把他想做是自己的夢境，並為他感到驕傲。」

羅斯則表示，身為一名控球後衛有很多事情能夠從湯瑪斯身上學習，尤其是曾兩度帶領活塞奪冠，讓羅斯更希望能向他取經，「我生涯還未拿過一座總冠軍，但這是我一直想要到達的境界，在活塞打球我希望能夠向他多多學習，看看能否幫助活塞邁向成功。」

活塞羅斯湯瑪斯

相關新聞

勇士浪花淘盡真完蛋了 可考慮換走羅素簽下甜瓜

2019-11-01 07:00

NBA／浪花兄弟都倒下 勇士老闆：不接受擺爛

2019-11-01 09:49

NBA／浪花兄弟皆傷 勇士後浪在哪？

2019-11-01 00:17

化身活塞精神領袖 羅斯拼出年度第六人氣勢

2019-11-01 07:00

NBA／柯瑞左手骨折 KD：電視上看到很難受

2019-11-01 10:56

NBA／前隊友爆衝突 巴特勒：我就知道會被扯進去

2019-11-01 12:32

NBA／熱火菜鳥飆分秀 比肩歐尼爾、KD紀錄

2019-11-01 12:00

NBA／唐斯、安比德遭禁賽 灰狼力挺自家球員

2019-11-01 09:36

NBA／飆38分退老東家 雷納德：對抗老隊友很有趣

2019-11-01 16:45

NBA／今日戰績表 快艇雷納德領軍飆分擊破馬刺

2019-11-01 15:06

NBA／雷納德狂飆38分12籃板 快艇賞馬刺首敗

2019-11-01 14:46

NBA／英格倫、歐卡佛聯手痛擊金塊 鵜鶘開季首勝

2019-11-01 14:43

NBA／新秀雙人組表現亮眼 帶動熱火戰績起飛

2019-11-01 14:26

NBA／心情不受影響 柯瑞扮巴斯光年過萬聖節

2019-11-01 11:54

NBA／踝傷比預期輕 老鷹楊恩有望下週回歸

2019-11-01 11:10

NBA／哈登連6季有單場50分 史上僅次張伯倫

2019-11-01 00:16

NBA／啟發球迷走出喪友傷痛 湯瑪斯收致謝信

2019-10-31 18:30

NBA／布克65場破30分 並列太陽隊第5多

2019-10-31 16:45

NBA／今日戰績表 柯瑞骨折勇士不敵太陽

2019-10-31 16:28

NBA／柯利找回準星砍29分 雷納德輪休快艇吞敗

2019-10-31 15:35

NBA／飆分破紀錄 丹東尼：沒想過160分才能贏

2019-10-31 15:23

NBA／柯瑞骨折歸期未定 柯爾：年輕人該把握

2019-10-31 14:52

NBA／黃蜂下半場扭轉戰局 送國王開季5連敗

2019-10-31 13:50

NBA／柯瑞驚傳左手骨折 是否需手術未定

2019-10-31 13:08

勇士幫同時落難 柯爾、簡崔、華頓灰頭土臉

2019-10-31 07:00

火箭升空新動能？ 衛少帶來的變化和隱憂

2019-10-31 07:00

走下神壇的勇士 新賽季嚴酷考驗才剛開始

2019-10-30 13:40

新狼王唐斯大爆發 不像賈奈特更像柯瑞

2019-10-29 07:00

艾頓陷禁藥風波 太陽如何撐過禁賽期？

2019-10-28 07:00

瘋狂的開幕之夜 生涯首役亮眼的五大新秀

2019-10-25 07:00

斯洛維尼亞籃球天才 唐西奇的天空沒有極限！

2019-10-25 07:00

NBA新球季開打 十月份一二三3大看點

2019-10-24 07:00

詹皇、戴維斯華麗無雙 庫茲瑪夠格排湖人老三？

2019-10-22 07:00

傳承韋德時代火炬 巴特勒能否帶給南灘新希望？

2019-10-20 15:00

首輪13順位傳說 熱火赫洛是下個頂尖射手

2019-10-18 07:00

勇士無柯瑞立刻變爛隊 但慘敗中也有點驚喜

2019-10-18 07:00

NBA雙關廣告 為贊助商創造雙邊關係

2019-10-17 07:00

莫雷失言代價高 NBA當局低調處理得當

2019-10-16 07:00

日本「陳信安」馬場雄大 為何被獨行俠放棄？

2019-10-15 07:00
看更多

熱門文章

勇士浪花淘盡真完蛋了 可考慮換走羅素簽下甜瓜

2019-11-01 07:00

NBA／柯瑞左手骨折 KD：電視上看到很難受

2019-11-01 10:56

NBA／浪花兄弟都倒下 勇士老闆：不接受擺爛

2019-11-01 09:49

NBA／雷納德狂飆38分12籃板 快艇賞馬刺首敗

2019-11-01 14:46

NBA／熱火菜鳥飆分秀 比肩歐尼爾、KD紀錄

2019-11-01 12:00

NBA／前隊友爆衝突 巴特勒：我就知道會被扯進去

2019-11-01 12:32

NBA／心情不受影響 柯瑞扮巴斯光年過萬聖節

2019-11-01 11:54

中職／中信兄弟宣布不續約伯納 新教頭未定

2019-11-01 12:14

NBA／浪花兄弟皆傷 勇士後浪在哪？

2019-11-01 00:17

MLB／告別信都準備好了 柯爾感謝休士頓球迷

2019-11-01 08:04

NBA／唐斯、安比德遭禁賽 灰狼力挺自家球員

2019-11-01 09:36

MLB／5度面臨絕境 國民戰到最後成傳奇

2019-11-01 00:05

化身活塞精神領袖 羅斯拼出年度第六人氣勢

2019-11-01 07:00

MLB／達比修執行剩下4年約：小熊讓我很舒服

2019-11-01 08:03

冬盟／林威助明年職務未定：態度拚勁擺第一

2019-10-31 20:26

NBA／英格倫、歐卡佛聯手痛擊金塊 鵜鶘開季首勝

2019-11-01 14:43

日職／郭俊麟明年動向：中職是選項

2019-11-01 00:11

MLB／說到做到 帕拉：下周就去弄鯊魚寶寶刺青

2019-11-01 09:34

WTA年終賽／謝淑薇吞雙打首敗 仍分組第一晉四強

2019-10-31 23:45

12強熱身賽／全場吞13K 中信兄弟1：2不敵古巴

2019-10-31 21:51

NBA／飆38分退老東家 雷納德：對抗老隊友很有趣

2019-11-01 16:45

12強熱身賽／兄弟小輸古巴 小將展現秋訓成果

2019-11-01 00:09

NBA／新秀雙人組表現亮眼 帶動熱火戰績起飛

2019-11-01 14:26

莎拉波娃靠邊閃！網球新玉女誕生 Nike簽長約

2019-11-01 14:16

12強熱身賽／勇於對決古巴 林威助肯定投手表現

2019-10-31 22:40

冬盟／兄弟新秀魏碩成 明年當先發先磨練

2019-10-31 19:26

NBA／哈登連6季有單場50分 史上僅次張伯倫

2019-11-01 00:16

MLB／皇家新主帥出爐 前紅雀總教練馬西尼出任

2019-11-01 08:25

小池讓步！東京奧運馬拉松 確定移師札幌舉行

2019-11-01 12:23

12強熱身賽／兄弟黃鈞聲蹲捕 被球棒掃到臉部

2019-10-31 19:55

台灣LPGA／視曾雅妮為目標 許淮茜盼成頂尖

2019-11-01 08:41

MLB／國民封王遊行 周日登場

2019-11-01 12:33

冬盟／林威助掌兵符 中職聯隊32選手參戰

2019-11-01 16:50

黑豹旗／左營高中女隊長王薇婷 重組球隊圓夢參賽

2019-11-01 14:47

NBA／向微笑刺客取經 羅斯：他曾擊敗喬丹

2019-11-01 17:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top