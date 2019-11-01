親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
MLB
棒球
世界12強棒球賽
NBA
棒協賽事特報
台灣裙襬LPGA
綜合
路跑

25歲長男裸闖IKEA 李興文夫妻氣炸神隱

6歲童疑遭虐死！外婆相驗現場被上銬 依殺人罪嫌移送

運動筆記用我的爽腳換到一個我想要的禮物澳洲超級馬拉松十日賽
健行筆記溪頭/山芙蓉之旅山女孩風雨衣最強穿搭總整理－六大品牌分享
NBA今日最佳灌籃- Gary Harris (11月11日)今日最佳好球- Deandre' Bembry (11月1日)

NBA／飆38分退老東家 雷納德：對抗老隊友很有趣

2019-11-01 16:45聯合報 記者劉肇育／即時報導

洛杉磯快艇明星前鋒雷納德（Kawhi Leonard）在今天出戰老東家聖安東尼奧馬刺的比賽中，不僅砍下全場最高的38分，還在比賽最後一分半鐘完成關鍵抄截，助快艇以103：97賞給馬刺本賽季首場敗仗。

雷納德在上個賽季由馬刺轉戰到暴龍後，就幫助暴龍拿下隊史首座總冠軍，也奪下他生涯第二座總冠軍賽MVP，而本賽季他重返西區賽場，並在今天遭遇老東家馬刺，讓雷納德直言是一場有趣的賽事，「這是我一直在期待的事情，能夠對抗一名好教練與我的老隊友們，總是一件很有趣的事情。」

而雷納德今天面對老東家也確實火力全開，不僅出手32次創生涯新高，還拿下個人生涯第五高的38分，其中15分是在第四節所拿下，此外，他還在比賽最後一分半鐘從馬刺德羅展（DeMar DeRozan）手中完成關鍵抄截，澆熄了馬刺的最後反撲氣燄，終場快艇就以六分差距勝出。

雷納德也成為繼2015年的葛里芬（Blake Griffin）後，首位單場至少拿下38分12籃板的快艇球員，隊友威廉斯（Lou Williams）說：「今天對他來說肯定是個很棒的夜晚，不僅是因為他的表現，還因為我們在他帶領下拿下勝利。」

至於馬刺主帥波波維奇（Greg Popovich）儘管賽前稱讚了雷納德擁有絕佳的職業態度，但賽後他則是未對於雷納德的表現作太多評論，他說：「我認為他打得很不錯，不過現在是瑞佛斯（Doc Rivers）執教他，不是我，我只能說他打得很好，沒有更多了。」

雷納德馬刺快艇

相關新聞

勇士浪花淘盡真完蛋了 可考慮換走羅素簽下甜瓜

2019-11-01 07:00

NBA／浪花兄弟都倒下 勇士老闆：不接受擺爛

2019-11-01 09:49

NBA／浪花兄弟皆傷 勇士後浪在哪？

2019-11-01 00:17

化身活塞精神領袖 羅斯拼出年度第六人氣勢

2019-11-01 07:00

NBA／柯瑞左手骨折 KD：電視上看到很難受

2019-11-01 10:56

NBA／前隊友爆衝突 巴特勒：我就知道會被扯進去

2019-11-01 12:32

NBA／熱火菜鳥飆分秀 比肩歐尼爾、KD紀錄

2019-11-01 12:00

NBA／唐斯、安比德遭禁賽 灰狼力挺自家球員

2019-11-01 09:36

NBA／今日戰績表 快艇雷納德領軍飆分擊破馬刺

2019-11-01 15:06

NBA／雷納德狂飆38分12籃板 快艇賞馬刺首敗

2019-11-01 14:46

NBA／英格倫、歐卡佛聯手痛擊金塊 鵜鶘開季首勝

2019-11-01 14:43

NBA／新秀雙人組表現亮眼 帶動熱火戰績起飛

2019-11-01 14:26

NBA／心情不受影響 柯瑞扮巴斯光年過萬聖節

2019-11-01 11:54

NBA／踝傷比預期輕 老鷹楊恩有望下週回歸

2019-11-01 11:10

NBA／哈登連6季有單場50分 史上僅次張伯倫

2019-11-01 00:16

NBA／啟發球迷走出喪友傷痛 湯瑪斯收致謝信

2019-10-31 18:30

NBA／讚哈沃德洗心革面 布萊恩：會帶來很大影響

2019-10-31 18:15

NBA／和唐斯演全武行 安比德：我不該被禁賽

2019-10-31 16:55

NBA／布克65場破30分 並列太陽隊第5多

2019-10-31 16:45

NBA／今日戰績表 柯瑞骨折勇士不敵太陽

2019-10-31 16:28

NBA／柯利找回準星砍29分 雷納德輪休快艇吞敗

2019-10-31 15:35

NBA／飆分破紀錄 丹東尼：沒想過160分才能贏

2019-10-31 15:23

NBA／柯瑞骨折歸期未定 柯爾：年輕人該把握

2019-10-31 14:52

NBA／里拉德末節三分、助攻連發 率拓荒者破雷霆

2019-10-31 14:05

NBA／黃蜂下半場扭轉戰局 送國王開季5連敗

2019-10-31 13:50

NBA／飆30分助暴龍3連勝 席亞康：希望零失誤

2019-10-31 13:25

NBA／柯瑞驚傳左手骨折 是否需手術未定

2019-10-31 13:08

NBA／溜馬4人得分破20 客場剪籃網奪首勝

2019-10-31 12:42

NBA／哈登獨拿59分 關鍵罰球率火箭險勝巫師

2019-10-31 11:30

勇士幫同時落難 柯爾、簡崔、華頓灰頭土臉

2019-10-31 07:00

火箭升空新動能？ 衛少帶來的變化和隱憂

2019-10-31 07:00

走下神壇的勇士 新賽季嚴酷考驗才剛開始

2019-10-30 13:40

新狼王唐斯大爆發 不像賈奈特更像柯瑞

2019-10-29 07:00

艾頓陷禁藥風波 太陽如何撐過禁賽期？

2019-10-28 07:00

瘋狂的開幕之夜 生涯首役亮眼的五大新秀

2019-10-25 07:00

斯洛維尼亞籃球天才 唐西奇的天空沒有極限！

2019-10-25 07:00

NBA新球季開打 十月份一二三3大看點

2019-10-24 07:00

詹皇、戴維斯華麗無雙 庫茲瑪夠格排湖人老三？

2019-10-22 07:00

傳承韋德時代火炬 巴特勒能否帶給南灘新希望？

2019-10-20 15:00
看更多

熱門文章

勇士浪花淘盡真完蛋了 可考慮換走羅素簽下甜瓜

2019-11-01 07:00

NBA／柯瑞左手骨折 KD：電視上看到很難受

2019-11-01 10:56

MLB／客隊七戰全勝 葛蘭基：這不太正常

2019-10-31 17:34

NBA／浪花兄弟都倒下 勇士老闆：不接受擺爛

2019-11-01 09:49

NBA／讚哈沃德洗心革面 布萊恩：會帶來很大影響

2019-10-31 18:15

NBA／熱火菜鳥飆分秀 比肩歐尼爾、KD紀錄

2019-11-01 12:00

NBA／雷納德狂飆38分12籃板 快艇賞馬刺首敗

2019-11-01 14:46

NBA／前隊友爆衝突 巴特勒：我就知道會被扯進去

2019-11-01 12:32

NBA／浪花兄弟皆傷 勇士後浪在哪？

2019-11-01 00:17

MLB／告別信都準備好了 柯爾感謝休士頓球迷

2019-11-01 08:04

NBA／心情不受影響 柯瑞扮巴斯光年過萬聖節

2019-11-01 11:54

中職／中信兄弟宣布不續約伯納 新教頭未定

2019-11-01 12:14

NBA／唐斯、安比德遭禁賽 灰狼力挺自家球員

2019-11-01 09:36

MLB／5度面臨絕境 國民戰到最後成傳奇

2019-11-01 00:05

MLB／達比修執行剩下4年約：小熊讓我很舒服

2019-11-01 08:03

冬盟／林威助明年職務未定：態度拚勁擺第一

2019-10-31 20:26

NBA／英格倫、歐卡佛聯手痛擊金塊 鵜鶘開季首勝

2019-11-01 14:43

日職／郭俊麟明年動向：中職是選項

2019-11-01 00:11

化身活塞精神領袖 羅斯拼出年度第六人氣勢

2019-11-01 07:00

MLB／說到做到 帕拉：下周就去弄鯊魚寶寶刺青

2019-11-01 09:34

WTA年終賽／謝淑薇吞雙打首敗 仍分組第一晉四強

2019-10-31 23:45

12強熱身賽／全場吞13K 中信兄弟1：2不敵古巴

2019-10-31 21:51

12強熱身賽／林威助領軍戰古巴 許基宏扛四棒

2019-10-31 18:44

12強熱身賽／兄弟小輸古巴 小將展現秋訓成果

2019-11-01 00:09

中職／伯納是否續約 兄弟領隊：這兩天會有答案

2019-10-31 18:16

中職／林益全、張志豪不提FA 本季人數恐掛零

2019-10-31 17:55

12強熱身賽／勇於對決古巴 林威助肯定投手表現

2019-10-31 22:40

冬盟／兄弟新秀魏碩成 明年當先發先磨練

2019-10-31 19:26

NBA／哈登連6季有單場50分 史上僅次張伯倫

2019-11-01 00:16

莎拉波娃靠邊閃！網球新玉女誕生 Nike簽長約

2019-11-01 14:16

MLB／皇家新主帥出爐 前紅雀總教練馬西尼出任

2019-11-01 08:25

NBA／新秀雙人組表現亮眼 帶動熱火戰績起飛

2019-11-01 14:26

小池讓步！東京奧運馬拉松 確定移師札幌舉行

2019-11-01 12:23

NBA／踝傷比預期輕 老鷹楊恩有望下週回歸

2019-11-01 11:10

12強熱身賽／兄弟黃鈞聲蹲捕 被球棒掃到臉部

2019-10-31 19:55

台灣LPGA／視曾雅妮為目標 許淮茜盼成頂尖

2019-11-01 08:41

MLB／國民封王遊行 周日登場

2019-11-01 12:33

高球╱伍茲總統杯選自己？答案呼之欲出

2019-10-31 17:48

馬拉松／何盡平術後復出拚奧運門票 恩師有期待

2019-10-31 18:10

黑豹旗／左營高中女隊長王薇婷 重組球隊圓夢參賽

2019-11-01 14:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top