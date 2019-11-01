NBA／飆38分退老東家 雷納德：對抗老隊友很有趣

2019-11-01 16:45 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ／即時報導



洛杉磯快艇明星前鋒雷納德（Kawhi Leonard）在今天出戰老東家聖安東尼奧馬刺的比賽中，不僅砍下全場最高的38分，還在比賽最後一分半鐘完成關鍵抄截，助快艇以103：97賞給馬刺本賽季首場敗仗。

雷納德在上個賽季由馬刺轉戰到暴龍後，就幫助暴龍拿下隊史首座總冠軍，也奪下他生涯第二座總冠軍賽MVP，而本賽季他重返西區賽場，並在今天遭遇老東家馬刺，讓雷納德直言是一場有趣的賽事，「這是我一直在期待的事情，能夠對抗一名好教練與我的老隊友們，總是一件很有趣的事情。」

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而雷納德今天面對老東家也確實火力全開，不僅出手32次創生涯新高，還拿下個人生涯第五高的38分，其中15分是在第四節所拿下，此外，他還在比賽最後一分半鐘從馬刺德羅展（DeMar DeRozan）手中完成關鍵抄截，澆熄了馬刺的最後反撲氣燄，終場快艇就以六分差距勝出。

雷納德也成為繼2015年的葛里芬（Blake Griffin）後，首位單場至少拿下38分12籃板的快艇球員，隊友威廉斯（Lou Williams）說：「今天對他來說肯定是個很棒的夜晚，不僅是因為他的表現，還因為我們在他帶領下拿下勝利。」

至於馬刺主帥波波維奇（Greg Popovich）儘管賽前稱讚了雷納德擁有絕佳的職業態度，但賽後他則是未對於雷納德的表現作太多評論，他說：「我認為他打得很不錯，不過現在是瑞佛斯（Doc Rivers）執教他，不是我，我只能說他打得很好，沒有更多了。」