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NBA／心情不受影響 柯瑞扮巴斯光年過萬聖節

2019-11-01 11:54聯合報 記者毛琬婷／即時報導

柯瑞昨天在比賽中發生左手骨折意外，但不影響過節的心情，打扮成「玩具總動員」主角之...
柯瑞昨天在比賽中發生左手骨折意外，但不影響過節的心情，打扮成「玩具總動員」主角之一的巴斯光年，與妻小歡度萬聖節。圖／取自柯瑞IG
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金州勇士球星柯瑞Stephen Curry）昨天在比賽中受傷，導致左手骨折，今天適逢美國的萬聖節，柯瑞的心情不受影響，與家人精心裝扮過節，柯瑞打扮成「玩具總動員」主角之一的巴斯光年，模樣十分可愛。

柯瑞在昨天與太陽隊之戰第三節弄傷左手，賽後勇士宣布他是左手骨折，但是否需要動刀仍需要等照過電腦斷層掃描後才能決定，而他在受傷後也透過個人IG向大家報平安。

今天適逢美國的萬聖節，柯瑞不因受傷影響心情，與家人精心打扮，柯瑞扮成巴斯光年，老婆及三個小孩也都穿上玩具總動員中的角色服裝，而在影片中看到柯瑞左手已包紮，但心情不錯。

柯瑞勇士Stephen Curry

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