NBA／唐斯、安比德遭禁賽 灰狼力挺自家球員

2019-11-01 09:36 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ／即時報導



灰狼球團並不滿意這次的禁賽處分，並發表聲明支持唐斯。 美聯社 分享 facebook

昨天上演全武行的76人安比德（Joel Embiid）與灰狼隊唐斯（Karl-Anthony Towns），今天聯盟公布懲處，兩人均被禁賽兩場，但不會有罰款處分；不過根據薪資專家馬克斯（Bobby Marks）表示，禁賽將使兩人損失約37萬美元。

76人與灰狼的比賽，在第三節還剩6分多鐘時出現火爆畫面，只見安比德在後場推了唐斯一把後，兩人發生纏鬥，場邊人員見狀在第一時間將兩人架開，不過隨後上來勸架的西蒙斯（Ben Simmons）也參與這次爭執中，他從一開始就介入試圖架開雙方，但之後他壓倒了唐斯且有伸手鉤住對方的嫌疑。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

當下裁判就將安比德與唐斯雙雙驅逐出場，今天聯盟也公布懲處，兩人都遭禁賽兩場的處分，至於將唐斯壓制在地的西蒙斯被認為是衝突中的調解者，未遭到處罰。

但灰狼球團並不滿意這次的禁賽處分，並發表聲明支持唐斯，灰狼總管羅薩斯（Gersson Rosas）表示，「儘管我們對聯盟的決定感到失望，但我們明白這個不幸事件的嚴重性，NBA的比賽很激烈，昨晚就反應的這一點，我們支持唐斯，並會團結一致繼續前進。」