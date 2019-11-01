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化身活塞精神領袖 羅斯拼出年度第六人氣勢

2019-11-01 07:00林文

活塞在新賽季開打一週來繳出2勝3敗，場均輸4.8分，各項團隊成績的統計還有許多調整空間。球隊的場均得分、失分，助攻、籃板的數據呈現上皆處於中後段班，在葛里芬(Blake Griffin)持續缺陣當中，內線依然只能倚靠佐蒙德(Andre Drummond)肆虐油漆區。全隊平均每場抓下41.8顆籃板，而佐蒙德一個人單場的17.4籃板就佔了全隊的42%，而個人的4.6記進攻籃板，也是全隊8.8個進攻籃板的52%之多。

從這點突顯出活塞其他人在面臨到換防卡位、避免對手衝搶進攻籃板，甚至是朝籃框爭搶進攻籃板的意識等等，顯然都還有待提升強度。

活塞目前的團隊攻防戰力還不夠水準，只能靠中鋒佐蒙德(中)在禁區的身手與狠勁來打擊...
活塞目前的團隊攻防戰力還不夠水準，只能靠中鋒佐蒙德(中)在禁區的身手與狠勁來打擊對手。 美聯社
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即使佐蒙德打完五場後，在攻守兩端有著21分17.4籃板2火鍋的驚人成績單，但身為雙十製造機、數據魔人的他，面對到帶領球隊，凝聚彼此向心力的領袖風範卻一向不是他的強項。

灰狼找回信心 羅斯到活塞更上層樓

活塞陣中具有領導氣質能夠感染、激勵人心的球員，無疑還是板凳上那股帶來安定感、曾帶給球迷們無數感動故事的飆風玫瑰羅斯(Derrick Rose)。經歷過大起大落的羅斯，終於在灰狼時期的穩定發揮下，重拾自己站穩這聯盟的信心，擺脫過去一度想放棄籃球的低潮，今夏以2年1500萬美元，重返東區的羅斯，開季以來打出物超所值的強悍氣勢。

現在的羅斯無論是心態上，球技上都更加的成熟。只要他能夠輕鬆上籃或運用身體清出空間的拋投，就不會跟你硬碰硬的身體對抗，能藉由隊友掩護後的空檔輕鬆跳投，就不會執著要突破到籃下取分。羅斯也很清楚知道身為先發主力以外的心態調整與隨時要被叫上場的準備，在活塞從替補出發五場球，前兩場都打得比先發控球傑克森(Reggie Jackson)還要好、還要久。

羅斯(左)上季在灰狼時為了找回昔日身手，幾乎是以超越體能極限的拚勁在打球，讓許多...
羅斯(左)上季在灰狼時為了找回昔日身手，幾乎是以超越體能極限的拚勁在打球，讓許多球迷感動得與他一起落淚，而這個球季一開始，他似乎又變得更好了！ 美聯社
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即使如此，主帥凱西(Dwane Casey)在接下來三場球則是換上佛雷瑟(Tim Frazier)先發，並沒有因為羅斯頭兩場18、27分的好表現，就將羅斯擺到先發來和佐蒙德搭檔。

羅斯快速適應第六人角色 繳出高效率成績

羅斯以第六人角色，隨時在球隊需要的時刻上場救火，甚至取代先發控球，在關鍵時刻仍留在場上，這是教練團對羅斯經驗上的信任。未必就要打先發，羅斯現在的節奏調整相當理想，在板凳區他能夠替隊友吆喝激勵士氣，上了場他能夠衝鋒陷陣的得分，為隊友作嫁，掌控球隊攻守節奏。

看現在的羅斯打球雖然沒有過去捨我其誰的霸氣與不可一世，但偶一為之的精采好球，甚至是完成三分打的激勵士氣畫面，仍然令人醉心於玫瑰成熟後的芬芳魅力。

羅斯目前比較可惜的就是單場發生3.8次失誤，以及幾乎不在三分外線出手。但是在兩分球投籃是十分有水準的55.3%，並且有著94.4%的罰球命中率，在有限的25分鐘內，他便能繳出20.4分，6.2助攻，1.6籃板，若能穩定發揮，這樣的效率，著實有著挑戰年度第六人的本錢。

羅斯(右)早已能放下昔日超級明星的光環，而樂於從板凳建功，並且打得更聰明、更能幫...
羅斯(右)早已能放下昔日超級明星的光環，而樂於從板凳建功，並且打得更聰明、更能幫助隊友。 美聯社
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活塞名單當中星度不足，除了佐蒙德作為中樞之外，羅斯開季所帶來的穩定度對球隊更是幫助甚大，除了對上溜馬失常的16投4中之外，其餘四場命中率皆在五成以上，更有單場31分的精采表現。活塞對陣衛冕軍暴龍的比賽，最後雖然以12分敗下陣來，但羅斯也摘下本季首度雙十，16分10助攻，且僅僅打了20分鐘。

在葛里芬回歸前，活塞可能都要與五成勝率搏鬥，但倘若羅斯能保持這股問鼎年度最佳第六人的穩定氣勢，搭配佐蒙德在內線的宰制力，也許活塞並沒有想像中的好打。

比起傑克森，葛里芬的全能球風，帶給球隊的影響層面更廣，比較期待當葛里芬歸建，聯手羅斯與佐蒙德，是否有機會將活塞戰力帶往另一個檔次。而截至目前，羅斯似乎在新球隊適應良好，欣賞他在球場上的風采，是觀看活塞球賽的一大動力。

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灰狼羅斯

林文

Faith & Fever 超過十五個年頭，以不同形式熱愛著籃球，這回要用文字記錄感動，歡迎一同趣談籃球大小事。

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