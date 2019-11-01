勇士浪花淘盡真完蛋了 可考慮換走羅素簽下甜瓜
10月31日NBA最爆炸消息：柯瑞左手腕骨折，金州勇士本季真的完蛋了。勇士明星後衛柯瑞開季第4戰打太陽，第三節初突破切入倒地被防守他的太陽中鋒拜恩斯跌倒壓斷左手腕。柯瑞左手腕骨折，少則10-12周，更長可能需要四個月休養復出，浪花兄弟一起掛免戰牌，也沒有杜蘭特可以撐場，勇士這個賽季可以宣告結束。
柯瑞傷勢不明，需不需要手術治療也未定。但手腕骨折輕則兩個半月，傷重四個月以上，以勇士現有人手、天賦和組合，一旦失去柯瑞，勇士這一季也別想拚季後賽了。
美國球評和媒體原本還在討論，勇士教練柯爾是不是該讓柯瑞開啟「巨星模式」，完全解放柯瑞，讓他以全力攻擊+得分帶動球隊，為隊友創造各種機會和可能，不是主跑戰術、為年輕隊友創造空間。這下完全不用討論，柯瑞左手腕骨折意外幾乎宣告勇士今年球季提早結束。
柯瑞傷停至少兩個月 勇士可能做出的改變和調整
1、季中交易：把現有天賦和球員做一次盤整，勇士唯一有交易價值的是後衛羅素，目前需要控球和雙能衛的球隊不少，市場有需求，交易羅素勇士還能得到首輪和潛力回報。羅素在勇士適應一直不是很好，交易羅素是勇士展開重建，為明年球季儲蓄戰力和天賦的重要戰略。
2、簽兩個老將：勇士這套陣容太年輕，經驗、防守、融合度都需要老球員帶，勇士在柯瑞傷停期間需要補強經驗、進攻武器、得分、防守等各種元素，簽自由球員市場老將是一定要走的路。
35歲安東尼(Carmelo Anthony)，38歲喬強森(Joe Johnson)若是拋開性格和年紀，他們的功能性和能力，都可以幫助到勇士年輕球員和成長。
3、撿一名內線苦工：勇士需要透過交易，或者在自由球員市場找一名內線苦工長人，充實防守經驗和籃板，勇士防守最大困境是球員太年輕也太嫩，沒有一名合格老將帶領，進步太難也太慢。
4、重建準備：柯瑞最早可能明年二月歸隊，最晚可能三月歸隊，球季已經很難挽回，以勇士現有實力和人手，不要說拚季後賽，連每晚打好基本要求、全力拚戰、努力贏球都會很辛苦，因此勇士勢必得做好重建準備，出清不必要合約、包袱，培養新人，學會更好的防守建立體系，等待明年柯瑞、湯普森傷癒歸隊。
柯瑞傷停對NBA和市場、票房、收視也會帶來莫大傷害。柯瑞是過去五年NBA看板人物，勇士招牌，NBA門面，從商業角度看更是商品、收視、票房保證，季初就失去柯瑞，對NBA海外市場和全美市場都會造成不小影響。
少了柯瑞，台灣NBA球迷看NBA和期待勇士比賽的熱情也會跟著滑落，球迷就是喜歡柯瑞，電視轉播就是要看勇士+柯瑞，柯瑞開季意外骨折重創，受傷最深的不只是勇士戰力和戰績，球迷和商業市場、收視都會受到波及。
連續五年打進NBA總冠軍賽，上季季後賽傷停MVP杜蘭特，總冠軍賽G6湯普森重傷退場，今年開季第4戰又失去柯瑞，勇士近六年的起伏經歷，不管是贏球、傷病，還是奪冠、失冠，都成為隙盟和全世界最焦點。
勇士這一季結束了，喜歡柯瑞和期待勇士的球迷，明年見。
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