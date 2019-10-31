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NBA／飆分破紀錄 丹東尼：沒想過160分才能贏

2019-10-31 15:23聯合報 記者劉肇育／即時報導

火箭哈登拿下59分是連續六賽季都有單場至少50分的表現，在歷史上僅次於張伯倫（W...
火箭哈登拿下59分是連續六賽季都有單場至少50分的表現，在歷史上僅次於張伯倫（Wilt Chamberlain）的連續十季。 美聯社
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休士頓火箭與華盛頓巫師今天展開一場激烈的飆分大戰，火箭最終靠著「大鬍子」哈登（James Harden）的關鍵罰球以159：158、一分差距險勝，兩隊合計拿下317分也寫下聯盟史上一分差賽事的最高總得分紀錄。

火箭與巫師今天的飆分大戰改寫多項聯盟紀錄，包括拿下158分卻輸球的巫師，追平了獨行俠所保持的輸球單場最高得分紀錄，火箭拿下159分則是創下隊史新紀錄，巫師的158分則是隊史第二高單場得分。

對於兩隊在進攻端的激烈交鋒，火箭主帥丹東尼（Mike D’Antoni）說，「我從未想過我們必須要靠著拿下160分來贏得一場比賽，但今天確實發生了，有太多優異的個人表現，他們展現出令人難以置信的球技，甚至不曾失手任何一球。」

今天兩隊共計有13人得分來到雙位數，其中火箭哈登拿下59分也讓他連續六賽季都有單場至少50分的表現，在歷史上僅次於張伯倫（Wilt Chamberlain）的連續十季，而他生涯也已經累積19場單場50分以上的紀錄。

「我們要達到目的的唯一方式就是努力防守，且保持一致的表現，但現在我們並無法做到這點，這就是為什麼我們會經歷這樣的艱難時期。」哈登在談到與巫師的飆分大戰時說：「這就是我們這個賽季的目標，我們必須試著養成這些習慣並保持。」

至於巫師則以比爾（Bradley Beal）的46分表現最佳，賽後他說：「我非常討厭這種道德上的勝利，不過對於球隊輸球但我們卻能找出一、兩個需要修正的地方，感覺是不錯的。」 

巫師哈登Bradley Beal

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