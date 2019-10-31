NBA／柯瑞骨折歸期未定 柯爾：年輕人該把握

2019-10-31 14:52 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ／即時報導



柯瑞(右)於第三節上籃後造成左手骨折傷勢，柯爾(左)表示年輕人該把握住機會。 美聯社 分享 facebook

金州勇士本賽季在主力射手湯普森（Klay Thompson）因養傷確定無法出賽的情況下，今天主控柯瑞（Stephen Curry）也在出戰太陽的比賽中，於第三節上籃後造成左手骨折傷勢，雖然是否要進行手術治療仍須進一步檢查，但勇士也可能面臨本賽季剩下賽程「浪花兄弟」全數缺陣的狀況。

柯瑞在今天與太陽之戰，先是在防守時一度出現左腳踝扭傷的狀況，不過他仍是忍痛留在場上，直到第三節剩下八分半鐘時，他在一次切入上籃過程中重心不穩摔落在地，過程中他先是用雙手支撐地板，隨後左手又遭到太陽中鋒拜恩斯（Aron Baynes）重壓，導致左手骨折。

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賽後勇士主帥柯爾（Steve Kerr）在談到柯瑞受傷，導致球隊傷病狀況變得更加嚴重時說：「我們必須要認清自己的處境，柯瑞受傷毫無疑問會讓我們變得更加艱困，但相對的這也是給年輕人一次機會，這是一場博弈，我們必須盡其所能，到目前為止我們還是有一些選擇，年輕球員也必須抓住機會，教練團將會提供他們所需的協助。」

而三巨頭中唯一健康出賽的格林（Draymond Green）則說：「很不幸我們又有一人倒下，且還是我們的領袖，希望他不需要動手術並能早日歸來。我們的處境確實艱難，大家都希望能有機會進行一次全員都參與的練習。」