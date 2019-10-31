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NBA／哈登獨拿59分 關鍵罰球率火箭險勝巫師

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NBA焦點球員- Pascal Siakam (10月31日)焦點球員- Bradley Beal (10月31日)

NBA／哈登獨拿59分 關鍵罰球率火箭險勝巫師

2019-10-31 11:30聯合報 記者毛琬婷／即時報導

哈登32投18中，包含6顆三分球，投籃命中率達5成63，攻下生涯單場第三高的59...
哈登32投18中，包含6顆三分球，投籃命中率達5成63，攻下生涯單場第三高的59分、3籃板、9助攻 美聯社
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休士頓火箭今天作客華盛頓，在決勝節中還落後主場10分，在最後關頭急起直追，讀秒階段反倒握有3分領先，儘管巫師隊比爾（Bradley Beal）在最後三罰俱中助隊扳平，仍擋不住哈登（James Harden）最後的關鍵罰球，他繳出個人生涯單場第三高的59分領軍，以159：158踢館成功，收下三連勝。

火箭與巫師上演得分大戰，首節兩隊都攻下超過30分，且互有領先，半場打完巫師只以77：76領先。易籃後戰況依舊膠著，巫師在邦加（Isaac Bonga）反手上籃得手帶起球隊氣勢，打出一波7：0的攻勢要回領先，三節打完巫師帶著6分領先進入決勝節。

決勝節前段巫師最多曾取得12分領先，不過火箭在哈登火力全開支援下，努力追趕，讀秒階段火箭葛登（Eric Gordon）外線破網成功反超，巫師則靠比爾還以顏色。

今天手感不佳的衛斯特布魯克（Russell Westbrook），在終場前32.4秒殺入禁區擺進2分還要到犯規，成功完成「三分打」，塔克（PJ Tucker）再補上2罰，火箭在終場前13.9秒握有3分領先，不過塔克卻發生犯規，讓比爾有三罰追平機會。

不過火箭不願將勝利拱手讓出，儘管比爾三罰俱中，將分數追平，火箭執行最後一擊的哈登雖然中距離出手遭到犯規，最終他兩罰中一，火箭也靠著這一球以一分差險勝。

哈登32投18中，包含6顆三分球，投籃命中率達5成63，攻下生涯單場第三高的59分、3籃板、9助攻，衛斯特布魯克繳出17分、10籃板、12助攻本季第二次「大三元」成績，卡佩拉（Clint Capela）也有21分、12籃板「雙十」演出；以一分惜敗的巫師，以比爾46分、6籃板、8助攻的成績最佳。

巫師哈登衛斯特布魯克

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