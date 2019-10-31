NBA／安比德、唐斯互毆遭驅逐 76人仍收4連勝

2019-10-31 10:16 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ／即時報導



76人今天在主場迎戰灰狼隊，儘管在第三節出現火爆畫面，76人大將安比德（Joel Embiid）遭驅逐出場，仍靠著團隊火力支援下，以117：95擊敗灰狼，收下四連勝。

開季未嘗敗績、都處於連勝狀態的兩隊今天狹路相逢，首節中段76人靠著團隊進攻要回領先，灰狼則在唐斯（Karl-Anthony Towns）獨拿8分緊咬對手。次節76人靠著團隊進攻逐漸拉開比分，安比德在最後轟進一顆三分球，助76人半場打完取得19分領先。

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不過易籃後沒多久就發生火爆畫面，第三節還剩下8分40秒時，76人以72：49大幅領先灰狼，就當其他人展開進攻時，在後場的唐斯與安比德卻大打出手，場邊人員第一時間就將兩人拉開，隨後都被裁判驅逐出場。根據外媒指出，這兩人恐遭禁賽處分。

儘管76人少了安比德，灰狼也少了手感不錯的唐斯，76人在領先優勢夠多的情況下，仍以22分差輕取灰狼，收下開季四連勝，也讓灰狼吞下本季首敗。

76人團隊有五人得分上雙，加上團隊籃板比對手多抓下22個，被驅逐出場的安比德19分、5籃板，哈里斯（Tobias Harris）18分、9籃板，柯爾克瑪茲（Furkan Korkmaz）17分，西蒙斯（Ben Simmons）16分、3籃板、7助攻、3抄截、2阻攻的全能表現，霍福特（Al Horford）則有12分、16籃板的「雙十」演出。

灰狼的手感不佳，團隊命中率不到四成，維金斯（Andrew Wiggins）19分、5籃板最佳，提格（Jeff Teague）15分次之，而被驅逐出場的唐斯則留下13分、6籃板成績。