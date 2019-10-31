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NBA／卡特不要特殊待遇：要以實力入選全明星

2019-10-31 09:41聯合報 記者毛琬婷／即時報導

卡特表示不希望在生涯最後一個全明星賽是以特別增補名額方式入選。 美聯社
卡特表示不希望在生涯最後一個全明星賽是以特別增補名額方式入選。 美聯社
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42歲的「飛人」卡特（Vince Carter）本季續留老鷹隊，展開職業生涯連續22個賽季，不過之前已宣布本季打完就要高掛球鞋的他表示，並不希望在生涯最後一個全明星賽是以特別增補名額入選，而是要以實力證明自己仍有全明星的身手。

今年夏天卡特再與老鷹續約，同時也宣布2019-20年球季將是生涯的最後一季，他也表示，不會在最後一個賽季舉行告別巡演，因為他認為這不是自己的風格，只是享受在聯盟打球的日子，「我知道這一刻終將來臨，但這種巡演的方式不是我想要的。」

上個賽季聯盟特別為「閃電俠」韋德（Dwyane Wade）、諾維茨基（Dirk Nowitzki）開設特別增補名額的身分，讓他們得以入選明星賽，藉此向兩位傳奇球星致敬。

卡特對此表明了想法，「不，不。如果是我爭取到全明星賽的席位，那就給我，我非常感謝曾經能入選全明星賽，甚至成為人氣王；但如果我以特殊身分參與，我會很難接受，不過我們看看到時我的觀點是否會改變。」

現在卡特展開創紀錄的第22個賽季，生涯曾於2000-07年連續八次入選全明星賽，並在2000年拿下灌籃大賽冠軍。

卡特老鷹

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