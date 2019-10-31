NBA／卡特不要特殊待遇：要以實力入選全明星

2019-10-31 09:41 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ／即時報導



卡特表示不希望在生涯最後一個全明星賽是以特別增補名額方式入選。 美聯社 分享 facebook

42歲的「飛人」卡特（Vince Carter）本季續留老鷹隊，展開職業生涯連續22個賽季，不過之前已宣布本季打完就要高掛球鞋的他表示，並不希望在生涯最後一個全明星賽是以特別增補名額入選，而是要以實力證明自己仍有全明星的身手。

今年夏天卡特再與老鷹續約，同時也宣布2019-20年球季將是生涯的最後一季，他也表示，不會在最後一個賽季舉行告別巡演，因為他認為這不是自己的風格，只是享受在聯盟打球的日子，「我知道這一刻終將來臨，但這種巡演的方式不是我想要的。」

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

上個賽季聯盟特別為「閃電俠」韋德（Dwyane Wade）、諾維茨基（Dirk Nowitzki）開設特別增補名額的身分，讓他們得以入選明星賽，藉此向兩位傳奇球星致敬。

卡特對此表明了想法，「不，不。如果是我爭取到全明星賽的席位，那就給我，我非常感謝曾經能入選全明星賽，甚至成為人氣王；但如果我以特殊身分參與，我會很難接受，不過我們看看到時我的觀點是否會改變。」

現在卡特展開創紀錄的第22個賽季，生涯曾於2000-07年連續八次入選全明星賽，並在2000年拿下灌籃大賽冠軍。