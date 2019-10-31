NBA／卡特不要特殊待遇：要以實力入選全明星
2019-10-31 09:41
聯合報 記者毛琬婷
／即時報導
42歲的「飛人」卡特（Vince Carter）本季續留老鷹隊，展開職業生涯連續22個賽季，不過之前已宣布本季打完就要高掛球鞋的他表示，並不希望在生涯最後一個全明星賽是以特別增補名額入選，而是要以實力證明自己仍有全明星的身手。
今年夏天卡特再與老鷹續約，同時也宣布2019-20年球季將是生涯的最後一季，他也表示，不會在最後一個賽季舉行告別巡演，因為他認為這不是自己的風格，只是享受在聯盟打球的日子，「我知道這一刻終將來臨，但這種巡演的方式不是我想要的。」
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上個賽季聯盟特別為「閃電俠」韋德（Dwyane Wade）、諾維茨基（Dirk Nowitzki）開設特別增補名額的身分，讓他們得以入選明星賽，藉此向兩位傳奇球星致敬。
卡特對此表明了想法，「不，不。如果是我爭取到全明星賽的席位，那就給我，我非常感謝曾經能入選全明星賽，甚至成為人氣王；但如果我以特殊身分參與，我會很難接受，不過我們看看到時我的觀點是否會改變。」
現在卡特展開創紀錄的第22個賽季，生涯曾於2000-07年連續八次入選全明星賽，並在2000年拿下灌籃大賽冠軍。
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