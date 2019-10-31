勇士幫同時落難 柯爾、簡崔、華頓灰頭土臉

2014年當柯爾接下勇士隊兵符時，他身旁有兩個助理教練，一個是老練的簡崔，一個是年輕的華頓，共同協助柯爾在執教的第一年成功奪冠，兩人身價也隨之水漲船高。簡崔隔年就接下鵜鶘帥印，華頓則是再隔一年之後前進湖人，並在今年執教國王，在西區儼然形成一股勇士幫的勢力。

那年同時登頂的三人，在今年開季卻是打得灰頭土臉。勇士前兩場共輸了47分，不只總輸分差破紀錄，跟著單場失分也破表，直到打敗簡崔的鵜鶘才開胡。至於鵜鶘則是和國王一起吞下四連敗，聯手在聯盟墊底。這三支球隊季前都被看好，但卻在第一週就打壞行情。

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勇士在2015年總冠軍賽以4：2打敗騎士，拿下睽違40年的總冠軍，總教練柯爾(中)何其風光，助理教練簡崔(左)和華頓(右)也在之後成為鵜鶘和湖人的總教練。 美聯社 分享 facebook

先說勇士，在這三支球隊之中，雖然受困於傷兵缺員和人手流失，球評和球迷心裡多少有點準備，但仍舊對新球季抱有期待。畢竟攻防兩端有柯瑞及格林在陣，季前戰力也因此排在第8位，不料卻是連兩場慘敗，戰力也一度慘跌到第28名，是全聯盟第一週跌幅最大的球隊。

從總教練柯爾的角色來看，接下來他除了得扛著巨大的壓力出賽，還得儘快搞定手下這些相對陌生的球員組合，來解決重攻輕守的問題。相較上季，勇士的陣容並不是走了一兩位球員而已，而是從主將、替補到綠葉全換了一批新人。除了沒有湯普森，之前仰賴的舊將魯尼也有傷在身，勇士也許進攻相對沒問題，但殘破的防守陣容讓他們一再吃大虧。而且，以柯瑞31歲的年紀，要他繼續像在大學時期那樣，在進攻端一肩挑全隊來對抗聯盟列強，不只不切實際，也非長久之計。

柯爾接下勇士以來，他的工作一直比較像是在調和鼎鼐，處境像是當年湖人的禪師，過人之處在於如何打好滿手的王牌，讓全明星團隊協同作戰。柯爾更為人稱道的，是他勇於讓新手菜鳥擔綱大任，不拘泥於先前的陣法，而這五年也總是一再收到奇效。而今陣容大變，柯爾得重新調整和適應，不再是菜鳥總教練之後，他的挑戰比起執教第一年來得更大，而他一路以來累積的聲望，也開始受到質疑，認為先前的他只是靠球星打天下。今年球季，可以說是各方放大檢視柯爾調度及應變功力的新山頭。

勇士本季星度大減，首戰輸給快艇19分就算了，對上雷霆竟然輸到28分，總教練柯爾必須先找出可用之兵，再設計適合的戰術，否則本季相當不樂觀。 美聯社 分享 facebook

再來看華頓接掌的國王。這支球隊的季前戰力排名第18，即使在西區列強的軍備競賽之下，許多專家認為國王仍然很有可能重返季後賽。畢竟他們上季拿下快四十勝，排在西區第九名，乍聽之下很少，但卻是他們近十三年來最好的一季。本季換了華頓當教頭，除了保住原有陣容，季外又有補強的情況下，原本有機會在西區一拼，結果卻是開季四連敗。

開幕戰輸給太陽29分，第三場輸給爵士32分，輸分之慘，和勇士的情況有得比。但這四敗之中，國王竟有三場比賽得分破不了一百，這對進攻火力旺盛的國王來說很不尋常。雖然第一戰就折損了年輕大前鋒巴格利對國王的影響很大，加上小前鋒巴恩斯目前還沒打出進攻狀況也是一個原因，但眾家矛頭依舊指向總教練華頓。

三年前華頓從勇士風光地以總教練之姿重回湖人，最後黯然離開，但下台不到兩天，又立刻在同州球隊走馬上任。這次若是又打不出成績，華頓像灰姑娘一般的總教練生涯恐怕會在今年告終。至於國王的耐性有多久?許多人都想到了2017年時的太陽總教練華森，他在前三戰平均輸分破30分之後立刻被拔官。

或許華頓要比華森多一點容錯的時間，畢竟華森前一季已經完整帶隊一年，華頓才第一年上任。不過相較華森只執教過太陽，而華頓已經帶過三年湖人，加上國王內部對於前任教頭耶格被換時已有的質疑聲浪，華頓接下來的壓力之大，可想而知。

國王兩大年輕後衛希爾德(左)與福克斯(右)球技日益成熟，球隊也花了重本續約，讓他們能專心打球。本季一開始原本充滿希望，想不到連吞4敗，雖然剛好對手太強是原因之一，但對新任總教練華頓也是很大的考驗。 美聯社 分享 facebook

最後則是簡崔的鵜鶘。開季前鵜鶘戰力排名第19，就在國王後面，結果兩隊手拉手一起往下摔。鵜鶘的低迷表現算是非戰之罪，畢竟季前的陣容更動之大，在這三隊之中算得上第一，而且還沒開打威廉森就意外受傷。簡崔這整個夏天的準備工作全是以威廉森為核心設計及調整，這一下子全亂了套，打得手忙腳亂也是合乎情理。

簡崔要傷腦筋的兩大問題，一是傷兵，二是防守，短期間看來都無解。威廉森的回歸期程是六到八週，也就是將近十週球隊無法以他為主運作，而鵜鶘的另一主將哈勒戴也已連兩場因膝傷缺賽，前鋒費佛斯也有膝蓋問題。雖然歐卡佛稍稍頂上了先發的大洞，但鵜鶘的陣容仍處於不安定的變動之中。

至於防守的問題，球隊在戴維斯離開之後原本就很難補起這個洞。即使補進湖人三少，再加上運動力及彈跳力驚人的年度狀元，這支球隊在進攻上雖然有了很不一樣的轉變，也充滿了更多的創造力，但防守體質還是不像戴維斯時代那樣穩定。鮑爾、英格倫和哈特都是專注在進攻上的新秀，在湖人時就是如此，到了紐奧良也很難期待他們能在防守上有快速的成長。

簡崔從前同事華頓手上承接來了三個湖人球員，不過，目前看來這三人並沒有辦法幫簡崔解決現在球隊面臨的問題。再來一週鵜鶘的賽程中，除了雷霆比較好打之外，無論金塊或籃網都是大挑戰。簡崔在鵜鶘已經是第五年了，這一季他若是再拿不出像樣的成績，很可能在季中就會被炒掉。在勇士幫這三位總教練之中，簡崔的地位和飯碗可說是最岌岌可危的一個。

前「湖人三寶」鮑爾(左)、哈特(中)、英格倫(右)轉隊到鵜鶘之後，數據刷得水噹噹，跟在湖人相比何啻一日千里！贏球？那交給總教練簡崔去煩惱吧。 美聯社 分享 facebook

雖然勇士幫這三人目前的帶隊的情況都遇上低潮，但畢竟才完賽第一週，又有傷兵的困擾，若是球團給予足夠的空間，接下來這三人還是很有機會帶領球隊反彈。只是需要多久，過程又有多少代價，就只能看三人能否展現各自的功力了。